На Крим у складі України відреагували й окупанти півострова.

УЄФА презентував офіційний логотип Чемпіонату Європи з футболу 2024 року з "синьо-жовтим" Кримом.

На ролику "Об’єднані футболом", опублікованому на офіційній Twitter-сторінці УЄФА, Крим, звісно ж, віднесли до України.

Через що російські користувачі почали скаржитися під дописом до посту: "Будь ласка, спаліть вашого дизайнера. Крим показано у неправильних кольорах" / "Ці європейці не хочуть кримчан розуміти" / "Сц*ти, все одно Крим наш – російський!" / "Використав УЄФА Російську Федерацію".

Крім того, новини з обуренням вийшли на низці російських пропагандистських порталах (Sports.ru, Russia Today, Lenta.ru, Ведомости, Аргументы и факты, Чемпионат) включно з "Дождем", який називає себе опозиційним до політики Кремля.

Депутат Держдуми РФ Дмитро Свіщев в ефірі пропагандистського Матч-ТБ заявив, що УЄФА "вирішив не втручатися у політику" і "навмисне представив півострів" українським.

"Через скандали та істерики з боку України УЄФА ухвалив таку позицію. Вони не стежать за історією", – заявив Свіщев.

Підпорядкований Кремлю "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов політику УЄФА назвав "брехливою і нечистоплотною".

"На жаль, спорт знову став інструментом політики, причому політики брехливої і нечистоплотної. УЄФА замість того, щоби займатися своїми прямими обов’язками і завданнями, пов’язаними з розвитком футболу, іде на поводу істерик України й антикримських сил, підриваючи свій авторитет", – поскаржився окупант, цитує Настоящее время.

Аксьонов заявив, що це буцімто нічого не змінює для статусу окупації Криму.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

Автор: Віолетта Орлова