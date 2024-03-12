За його словами, триває робота над концепцією післявоєнної відбудови.

Україні необхідно буде шукати стимули для розвитку постраждалих від війни регіонів. Втім, відбудувати повністю зруйновані росіянами міста у колишньому вигляді буде неможливо.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав віце-прем’єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. За його словами, триває робота над концепцією післявоєнної відбудови.

"Працюємо з консультантами, дивимося, які варіанти можуть бути. Минулого року оновили Регіональну стратегію якраз для якісно нового підходу для розвитку громад, зокрема і постраждалих", - сказав міністр.

Кубраков зазначив, що деякі регіони втратили свою усталену економічну модель - мова або прифронтові, або про ті області, що межують з Білоруссю і Росією. Там буде інша економічна ситуація на роки й навіть десятиліття. Це ж стосується і повністю зруйнованих міст, зокрема, таких як Бахмут та Соледар у Донецькій області.

"Там були іноземні підприємства - в Соледарі був великий завод KNAUF, були інші підприємства. У такому вигляді їх відновити, я вважаю, буде неможливо", - вважає чиновник.

Відбудова України

Україна стоїть на порозі масштабної програми відбудови, але західних донорів може віджахнути корупція та ризик розкрадання грошей, виділених на відновлення зруйнованого війною. Як пише BBC, перші проекти, реалізовані в Бучі, мають продемонструвати готовність українців бути прозорими у використанні західної допомоги.

За оцінками, в Україні пошкоджено або зруйновано щонайменше 245 000 будівель. У лютому цього року Світовий банк підрахував, що відбудова України коштуватиме 411 мільярдів доларів. Але відтоді відбулося ще більше руйнувань.

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