Зараз партнери уважно спостерігають, як Україна відновлює Бучу, щоб зрозуміти готовність українців бути прозорими в цьому питанні.

Україна стоїть на порозі масштабної програми відбудови, але західних донорів може віджахнути корупція та ризик розкрадання грошей, виділених на відновлення зруйнованого війною. Як пише BBC, перші проекти, реалізовані в Бучі, мають продемонструвати готовність українців бути прозорими у використанні західної допомоги.

За оцінками, в Україні пошкоджено або зруйновано щонайменше 245 000 будівель. У лютому цього року Світовий банк підрахував, що відбудова України коштуватиме 411 мільярдів доларів. Але відтоді відбулося ще більше руйнувань.

"Міжнародні донори висловили занепокоєння щодо того, чи кошти будуть належним чином обліковуватися. Європейський Союз зробив боротьбу з корупцією центральною частиною прагнення України вступити до ЄС, Україна посіла 116 місце зі 180 країн у рейтингу сприйняття корупції за 2022 рік, який проводить організація Transparency International", – зауважує BBC.

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Відбудова Бучі, що зазнала масштабних руйнувань на самому початку вторгнення, покликана показати, що Україна може "відбудувати краще", кажуть в Держагентстві відновлення та розвитку інфраструктури України. Ставки високі, тому що міжнародного фінансування не буде, якщо світ побачить корупцію.

Перед початком відбудови в Бучі Держагентство розробило нову процедуру конкурсних торгів. Команда журналістів-розслідувачів Bihus.Info вже підготувала серію різких відео, в яких висуваються серйозні звинувачення щодо попередніх етапів відбудови в Бучі та інших прилеглих містах. Але там відбудовою займалися місцеві ради, а не Агентство.

Секретар Бучанської міської ради Тарас Шафранський наголошує, що жодних порушень державна аудиторська служба не знайшла і вся робота виконана якісно. Але репортер Олексій Ярильченко каже, що викриття призвело до звільнення кількох чиновників в області.

"Чи зашкодило це нашій репутації серед міжнародних донорів? Я впевнений, що так. Але ми маємо показати це і винести з цього уроки, щоб це більше не повторилося. Якщо ми будемо мовчати, ми станемо тоталітарною державою", – сказав він.

Втім BBC визнає, що зусилля України по боротьбі з корупцією за останні роки починають приносити зміни. Це одна з 10 країн, які стабільно покращують своє положення в рейтингу поширення корупції, піднявшись на 28 позицій за десятиліття.

Відбулася низка гучних звільнень, пов’язаних з антикорупційною кампанією президента Володимира Зеленського. Без посад залишилися міністр оборони, його заступники, керівники всіх обласних військкоматів і голова Верховного суду.

"Тим часом Міноборони повернулося до публікації своїх тендерів і контрактів, як це було до повномасштабного російського вторгнення. Це рідкість для будь-якої країни, яка перебуває у стані війни", – зауважує BBC.

Корупція в Україні – останні новини

Як писав УНІАН, в Міністерстві оборони вирішили розформувати департамент ресурсного забезпечення, який закупив зіпсовані сухпайки у 2022-му році. Зараз їх зберігають на складах Збройних Сил, але вони заборонені для видачі.

Також ми розповідали про недоречні закупівлі, яке цього року здійснило фінансове управління Генерального штабу ЗСУ. Журналісти виявили, що на другому році повномасштабного вторгнення Росії в Україну Генштаб купує подарункові дорогі італійські шахи, смартгодинники Apple Watch, ікони та набори кришталевого посуду.

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