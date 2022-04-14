Маріуполь перебуває у тяжкому становищі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Україна працює з партнерами для отримання озброєння, щоб розблокувати Маріуполь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ та оборони Ірландії Саймоном Ковені в Києві.

"Якщо Україна не отримає усе необхідне озброєння за лічені дні, не тижні, це означатиме, що більше цивільних буде вбито, більше звірств буде скоєно і більше українських сіл та міст буде зруйновано російським наступом", - сказав Кулеба.

При цьому він сказав, що Маріуполь опинився у тяжкому становищі.

"Надзвичайно болісно отримувати новини звідти. Ми робимо усе, що можемо, для підтримки цивільних і захисників Маріуполя. Але щоб розблокувати Маріуполь і врятувати їх, нам потрібно більше зброї, і ми працюємо з партнерами, щоб отримати її", - сказав Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня міський голова Маріуполя Вадим Бойченко наголосив, що ситуація у Маріуполі – складна, але місто залишається українським.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що біля Маріуполя перебувають понад 10 тис. російських солдат, які намагаються захопити місто.

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