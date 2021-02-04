Більшість українців проти легалізації зброї / фото ua.depositphotos.com

75% українців висловилися проти надання законодавчого права на приватне володіння вогнепальною зброєю.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 2-3 лютого.

Водночас відповідну ініціативу підтримують 23% опитаних.

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Як проводилося опитування

Опитування проводилося серед 2 тис. українців віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більш як 2,2%.

Законопроект про легалізацію зброї в Україні

  • 20 січня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні проект закону про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї (№4335).
  • Законопроектом в Україні запроваджується Єдиний державний реєстр цивільної зброї, встановлюються засади його ведення.
  • Передбачене обов’язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути завдана третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.
  • Законопроектом визначаються заборонені до цивільного обігу вогнепальна зброя, боєприпаси.
  • Регулюються питання набуття у власність юридичними особами цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, спадкування цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів, зберігання цивільної зброї, застосування цивільної вогнепальної зброї для захисту тощо.
  • Проектом закону встановлюються загальні засади ведення спеціального обігу вогнепальної зброї та боєприпасів і діяльності стрілецьких тирів і стрільбищ.

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Автор: Антоніна Доломанжи