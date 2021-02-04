Водночас підтримують відповідну ініціативу 23% опитаних.

75% українців висловилися проти надання законодавчого права на приватне володіння вогнепальною зброєю.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 2-3 лютого.

Водночас відповідну ініціативу підтримують 23% опитаних.

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Як проводилося опитування

Опитування проводилося серед 2 тис. українців віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більш як 2,2%.

Законопроект про легалізацію зброї в Україні

20 січня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні проект закону про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї (№4335).

Законопроектом в Україні запроваджується Єдиний державний реєстр цивільної зброї, встановлюються засади його ведення.

Передбачене обов’язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути завдана третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

Законопроектом визначаються заборонені до цивільного обігу вогнепальна зброя, боєприпаси.

Регулюються питання набуття у власність юридичними особами цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї, спадкування цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів, зберігання цивільної зброї, застосування цивільної вогнепальної зброї для захисту тощо.

Проектом закону встановлюються загальні засади ведення спеціального обігу вогнепальної зброї та боєприпасів і діяльності стрілецьких тирів і стрільбищ.

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Автор: Антоніна Доломанжи