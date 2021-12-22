Блогерка запевнила своїх дописників, що в Москву вона вирушила у важливій справі.

Відому українську Instagram-блогерку Лілію Багірову не пустили на територію Росії. Їй заборонили в'їзд до 2026 року.

Причиною такого рішення став її репортаж про протести у Білорусі. Про це дівчина розповіла на своїй сторінці в Instagram в "історіях".

Читайте такожУчасниця популярного українського шоу назвала Росію "своєю країною"Багірова запевнила своїх дописників, що в Москву вона вирушила у важливій справі. "Дуже важливій для мене справі, і ця справа виправдовувала мій такий вчинок", - заявила вона.

"Але на кордоні, вже у Внуково, мене затримали на 5 годин. І там повідомили, що через те, що я журналіст і я знімала матеріали про Білорусь, у мене нев'їзд в РФ і РБ до 2026 року", - поділилася Лілія.

Блогерка додала, що її депортують до України. Крім того, вона заявила, що Білорусь "повісила кримінальну статтю".

Відео Багірової про Білорусь під назвою "Марш свободи"

Лілія Багірова – бізнесвумен та блогерка з аудиторією у 144 тисячі дописників в Instagram.

Як повідомляли в Держприкордонслужбі України, кількість громадян Російської Федерації, яких цього року не пропустили в нашу країну, більш ніж удвічі більша, ніж торік.

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