Понад 6 тисяч росіян "розгорнули" на українському кордоні цього року.

Кількість громадян Російської Федерації, яку цьогоріч не пропустили до України, більш як вдвічі більша, ніж торік.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко

Читайте такожВ Україну не пустили гітариста відомої російської групиУ пунктах пропуску посилений контроль для виявлення осіб, які можуть становити загрозу нашій країні, порушили наше законодавство, й тих, хто не може пояснити мети своєї подорожі.

Ризикових мандрівників перевіряють додатково й нерідко відмовляють у пропуску.

Найчастіші причини:

непідтверджена мета подорожі;

перевищення терміну перебування;

недійсні документи;

заборона в'їзду до України.

"Оскільки Росія є агресором, то з початку року всього відмовлено у пропуску через кордон 6600 громадянам РФ. Минулого року – 2800 (тоді сталося зменшення пасажиропотоку через коронавірус)", – розповів Демченко.

Через заборону в’їзду відмовили у пропуску 500 громадянам РФ. Частина з них отримала заборону за в’їзд на тимчасово окуповані території.

Іноземцям-порушникам забороняють в'їзд на 3 роки. Якщо намагаються потрапити до країни попри заборону - продовжують до 10 років.

Чимало серед тих, кому в’їзд заборонений, російських музикантів та діячів мистецтва, що незаконно відвідували Крим.

За словами речника ДПСУ, попри те, що російські артисти чудово усвідомлюють, що порушували законодавство України, але все одно намагаються в'їхати в Україну.

Дехто намагається знищити докази свого перебування на півострові.

"Вони видаляють свої пости, фото та відео перебування на тимчасово окупованій території України", – каже Демченко.

Або ж, каже речник, брешуть, що відвідували незаконно окуповану територію до 2014 року.

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