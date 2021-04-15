Влада сподівається, що до того часу столиці вдасться вийти з "червоної" зони.

У Київській міській державній адміністрації сподіваються, що столиця до 30 квітня зможе повернутися в «помаранчеву» зону карантину. Разом з тим місцева влада має намір розробити додаткові правила на великодні та травневі свята.

Читайте такожУ Києві продовжили локдаун до 30 квітняПро це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі «Україна 24», відповідаючи на питання, чи планується в Києві продовжувати жорсткі обмеження після 30 квітня.

За його словами, наразі в місті немає зростання захворюваності, хоча є велика кількість тяжкохворих в лікарнях. Чиновник зазначив, що жорсткий карантин дав можливість стабілізувати ситуацію.

«Сподіваюся, що протягом двох тижнів ми зможемо досягти показників, щоб перейти в «помаранчеву» зону», - сказав Поворозник.

При цьому він додав, що при будь-якому розвитку ситуації в Києві влада розробить додаткові правила на великодні свята:

«Попри те, в якій карантинній зоні ми будемо, будемо точно розробляти правила. Якщо вийдемо 30 квітня з «червоної» зони, то нам ще довго треба буде берегтися, щоб туди знову не потрапити».

Карантин у Києві: заборони та обмеження

В Києві з 20 березня діють посилені карантинні обмеження. Під забороною, зокрема:

робота кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів;

робота торгово-розважальних центрів (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);

проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 кв. м на 1 людину);

проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших), а також присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Додатково з 5 квітня в Києві:

проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецпропусками;

закрили дитсадки та початкові класи в школах.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц