Столична підземка працюватиме, але пускатимуть у неї до 30 квітня лише за спецперепустками.

Через спалах коронавірусу в Києві вирішили продовжити локдаун ще на два тижні - до 30 квітня.

УНІАН пояснює, як працюватиме транспорт у столиці в умовах продовження жорстких карантинних обмежень.

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Локдаун до 30 квітня у Києві: як працюватиме транспорт

Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме поки лише за спеціальними перепустками. Тобто, виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Під час брифінгу 14 квітня мер Києва Віталій Кличко наголосив, що керівники установ, підприємств та закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу або за можливості надати відпустки.

Як пояснили УНІАН у контакт-центрі КМДА, видані раніше, під час запровадженого 5 квітня 2021 року локдауну, спецперепустки діють у громадському транспорті й надалі.

Локдаун у Києві: що відомо

У Києві дія жорстких карантинних обмежень продовжується до 30 квітня.

До початку травня у місті діятимуть раніше запроваджені обмеження: залишаються закритими всі школи та дитячі садочки, заклади громадського харчування працюватимуть тільки на виніс й доставку, не працюватимуть продуктові ярмарки.

З 5 квітня у Києві через погіршення епідситуації було введено жорсткий локдаун.

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Автор: Ольга Робейко