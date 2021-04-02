За цим фактом Департамент транспортної інфраструктури КМДА звернувся до Головного управління Нацioнальної поліції.

Департамент транспортної інфраструктури КМДА звернувся до Головного управління Нацioнальної поліції за фактом продажу в мережі Інтернет спецквитків на проїзд у громадському транспорті.

Про це йдеться у повідомленні департаменту у Facebook.

«Сьогодні розпочалась видача спецквитків на проїзд у громадськом транспорті. І одразу почали з’являтися оголошення про їх продаж», - зазначається у повідомленні.

Департамент звертається до громадян з проханням обов’язково повідомляти про подібні об'яви до правоохоронних органів.

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В чергове наголошується, що спецквитки безкоштовно видаються тим організаціям, працівники яких працюють на підприємствах та установах, що забезпечують життєдіяльність країни та міста – це медичні працівники, правоохоронці, працівники житлово-комунальної сфери, робітники супермаркетів та аптек, соціальні працівники тощо.

Локдаун у Києві: що відомо

Київ з 23 березня знаходиться в "червоній" зоні карантину, хоча на рівні місцевої влади карантин був посилений ще з 20 березня.

31 березня киян попередили, що з 5 квітня в Києві вводять жорсткий локдаун і рух транспорту буде обмежено.

У КМДА пояснили механізм видачі спецпропусків на проїзд у столичному громадському транспорті.

1 квітня 2021 року влада Києва оприлюднила порядок отримання спецпропусків на транспорт.

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Автор: Інна Андаліцька