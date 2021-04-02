Департамент транспортної інфраструктури КМДА звернувся до Головного управління Нацioнальної поліції за фактом продажу в мережі Інтернет спецквитків на проїзд у громадському транспорті.
Про це йдеться у повідомленні департаменту у Facebook.
«Сьогодні розпочалась видача спецквитків на проїзд у громадськом транспорті. І одразу почали з’являтися оголошення про їх продаж», - зазначається у повідомленні.
Департамент звертається до громадян з проханням обов’язково повідомляти про подібні об'яви до правоохоронних органів.
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В чергове наголошується, що спецквитки безкоштовно видаються тим організаціям, працівники яких працюють на підприємствах та установах, що забезпечують життєдіяльність країни та міста – це медичні працівники, правоохоронці, працівники житлово-комунальної сфери, робітники супермаркетів та аптек, соціальні працівники тощо.
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