Президент закликає усі органи влади спільно діяти для підтримки громадян і бізнесу.

Президент України Володимир Зеленський просить Верховну Раду готуватися у максимально короткі терміни підтримати пропозиції місцевих влад і Кабінету міністрів з метою підтримки громадян і бізнесу в умовах локдауну.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави у Facebook.

"Я прошу Верховну Раду бути готовою у максимально короткі терміни ухвалити всі зміни, що стануть необхідними для втілення пропозицій місцевих влади та уряду", - наголосив Зеленський.

Також він закликав усіх представників влади будь-якого рівня діяти разом, а громадян бути пильними, дотримуватись заходів безпеки.

Підтримка громадян і бізнесу в умовах локдауну

Зеленський закликав місцеву владу розробити комплекс заходів підтримки громадян і бізнесу в умовах запровадження посиленого варіанту карантину у зв'язку із погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні через поширення коронавірусу.

Президент обіцяє, що центральна влада додатково збільшить допомогу громадян і бізнесу, якщо місцева першою надасть таку підтримку.

Зеленський очікує, що відповідні пропозиції наступного тижня будуть розглянуті та затверджені на конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України.

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Автор: Віталій Саєнко