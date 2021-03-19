Президент України Володимир Зеленський закликає місцеву владу розробити комплекс заходів підтримки громадян і бізнесу в умовах запровадження посиленого варіанту карантину у зв'язку із погіршенням епідеміологічної ситуації через поширення коронавірусу.
Про це йдеться в відеозверненні глави держави в Facebook.
"Сьогодні у деяких регіонах, згідно своїх повноважень, місцева влада рішенням комісій з ТЕБ та НС вводить посилений карантин. Водночас, на моє переконання, всі ці заходи не можуть запроваджуватись ними тільки у форматі - заборони є, підтримки немає. Або, якщо завгодно, за принципом «денег нет, но вы держитесь», - наголосив Зеленський.
Президент нагадав, що у січні цього року паралельно з введенням локдауну в Україні за його дорученням уряд підготував широкий комплекс підтримки.
«Це пряма фінансова допомога людям та бізнесу, допомога на дітей, компенсація по частковому безробіттю, податкові канікули та низка інших стимулів», - сказав президент.
«Логічно, що про різні форми підтримки, запроваджуючи локдаун на місцях, мали б подумати і представники місцевої влади, та разом з посиленням карантину розробити комплекс заходів для підтримки тих категорій громадян та бізнесу, саме свого регіону, які постраждають через обмеження так званої «червоної зони». Я чекаю від місцевої влади відповідних пропозицій, щоб вже наступного тижня розглянути та затвердити їх на конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України», - зазначив Зеленський.
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«Додатково до запропонованих за рахунок місцевих бюджетів розмірів допомоги громадянам та бізнесу, які постраждали через локдаун, центральна влада додасть 100%, збільшивши таким чином суми підтримки людей та бізнесу вдвічі», - додав президент.
За словами глави держави, щоб надання допомоги було максимально прозорим, а головне - швидким, воно має відбуватися завдяки порталу і додатку «Дія».
Локдаун у Києві
У Києві з 20 березня запроваджується жорсткий карантин через ситуацію з поширенням коронавірусу. За словами Кличка, локдаун в Києві запроваджується на три тижні - до 9 квітня.
|Заборонено
|Обмеження
|Дозволено
|Будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали
|Релігійні богослужіння можна проводити при 10 м2 площі на 1 особу
|Робота продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів
|Заборонена робота ТРЦ
|Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос
|Робота магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії
|Заборонене проведення людних релігійних богослужінь
|Автозаправочні станції працюватимуть без роботи кафе
|Працюватимуть дитячі садочки
|Заборонене проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних)
|Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом
|Громадський транспорт працюватиме із заповненістю місць для сидіння на 50%
|Заборонена присутність глядачів на спортивних змаганнях
|Фітнес та спортивні зали працюватимуть без групових занять
|Школи після канікул повернуться до дистанційного навчання
|Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу
На час дії жорстких обмежень у столиці буде заборонено:
- робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);
- робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);
- проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу);
- проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);
- присутність глядачів на спортивних змаганнях.
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