Глава держави обіцяє, що центральна влада додатково збільшить таку допомогу, якщо місцева першою надасть підтримку.

Президент України Володимир Зеленський закликає місцеву владу розробити комплекс заходів підтримки громадян і бізнесу в умовах запровадження посиленого варіанту карантину у зв'язку із погіршенням епідеміологічної ситуації через поширення коронавірусу.

Про це йдеться в відеозверненні глави держави в Facebook.

"Сьогодні у деяких регіонах, згідно своїх повноважень, місцева влада рішенням комісій з ТЕБ та НС вводить посилений карантин. Водночас, на моє переконання, всі ці заходи не можуть запроваджуватись ними тільки у форматі - заборони є, підтримки немає. Або, якщо завгодно, за принципом «денег нет, но вы держитесь», - наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що у січні цього року паралельно з введенням локдауну в Україні за його дорученням уряд підготував широкий комплекс підтримки.

«Це пряма фінансова допомога людям та бізнесу, допомога на дітей, компенсація по частковому безробіттю, податкові канікули та низка інших стимулів», - сказав президент.

«Логічно, що про різні форми підтримки, запроваджуючи локдаун на місцях, мали б подумати і представники місцевої влади, та разом з посиленням карантину розробити комплекс заходів для підтримки тих категорій громадян та бізнесу, саме свого регіону, які постраждають через обмеження так званої «червоної зони». Я чекаю від місцевої влади відповідних пропозицій, щоб вже наступного тижня розглянути та затвердити їх на конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України», - зазначив Зеленський.

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«Додатково до запропонованих за рахунок місцевих бюджетів розмірів допомоги громадянам та бізнесу, які постраждали через локдаун, центральна влада додасть 100%, збільшивши таким чином суми підтримки людей та бізнесу вдвічі», - додав президент.

За словами глави держави, щоб надання допомоги було максимально прозорим, а головне - швидким, воно має відбуватися завдяки порталу і додатку «Дія».

Локдаун у Києві

У Києві з 20 березня запроваджується жорсткий карантин через ситуацію з поширенням коронавірусу. За словами Кличка, локдаун в Києві запроваджується на три тижні - до 9 квітня.

Карантин у Києві з 20 березня до 9 квітня: заборони і обмеження Заборонено Обмеження Дозволено Будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали Релігійні богослужіння можна проводити при 10 м2 площі на 1 особу Робота продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів Заборонена робота ТРЦ Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос Робота магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії Заборонене проведення людних релігійних богослужінь Автозаправочні станції працюватимуть без роботи кафе Працюватимуть дитячі садочки Заборонене проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних) Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом Громадський транспорт працюватиме із заповненістю місць для сидіння на 50% Заборонена присутність глядачів на спортивних змаганнях Фітнес та спортивні зали працюватимуть без групових занять Школи після канікул повернуться до дистанційного навчання Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу

На час дії жорстких обмежень у столиці буде заборонено:

робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);

робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);

проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу);

проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);

присутність глядачів на спортивних змаганнях.

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Автор: Віталій Саєнко