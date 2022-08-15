Несподіванкою для родини стало те, що на світлину їхньої доньки у соцмережі відреагував сам Залужний.

Користувачів Facebook розчулив пост українки, яка ще навесні вивезла свою доньку Олександру до Польщі. У ньому наша співгромадянка розповіла, що її донька обрала як подарунок для себе газету з портретом головнокомандувача ЗСУ Валерієм Залужним.

Як йдеться в сюжеті ТСН, дитину звати Олександра Любиш-Кірдей. Свій презент дівчинка обрала в одному з варшавських магазинів.

"Мені подобається, що він дуже милий і керує армією, щоб армія перемогла. Коли росіяни підходили до нас, то вона захищала", - каже дівчинка.

Та якою несподіванкою стало для родини те, що на світлину у соцмережі відреагував сам Залужний. Він написав, що за такими дітьми - наше майбутнє. Адже вони вірять у ЗСУ та їхню перемогу.

"Саме в цих малечах і є наше майбутнє. Вони щиро вірять у нас і в нашу перемогу. Ми робимо свою роботу саме заради вас", - відреагував головнокомандувач ЗСУ.

Довідка. Валерій Федорович Залужний народився 8 липня 1973 року у Новоград-Волинському Житомирської області.

Український воєначальник, головнокомандувач Збройних сил України з 27 липня 2021 року, генерал (з 2022-го).

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