Будівельні компанії РФ наживаються на реконструкції житла, зруйнованого російським вторгненням.

Росія на окупованих територіях масово конфісковує квартири колишніх мешканців і передає їх росіянам, а пов'язані з Кремлем будівельні компанії наживаються на реконструкції житла, зруйнованого російським вторгненням, пише The Wall Street Journal.

"На окупованій території підтримувана Росією влада оголосила "безхазяйними" тисячі квартир, унаслідок чого українці, які втекли, зіткнулися з перешкодами під час повернення, підтвердження права власності або отримання компенсації. Водночас приїжджі з Росії користуються низкою пільг, наприклад, 2%-вою іпотечною ставкою на нові будинки", - пише видання.

У статті наголошується, що стратегія заміщення людей, які колись жили на захоплених територіях, етнічними росіянами - це стратегія, яку Москва реалізовувала неодноразово, і захоплений Маріуполь не став винятком. Масове переселення і руйнування відкрили ринок нерухомості. Поки робітники розчищали завали, ріелтори задешево скуповували нерухомість у мешканців-втікачів.

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Одна з новоприбулих, росіянка з Сибіру, розповіла, що купила в місті квартиру, яка потребує лише невеликого ремонту, і має намір провести там пенсію, втіливши мрію чоловіка про життя біля моря. Поки що вона сказала, що здасть її орендарці - москвичці, яка зараз живе і працює в Маріуполі.

Олександр Носоченко, колишній житель Маріуполя, розповів, що російський військовослужбовець зайняв його дачу на березі моря на околиці міста. Будучи людиною призовного віку, Носоченко не міг сам повернутися до Маріуполя, щоб отримати компенсацію, а його дружина, яка пережила російську блокаду міста, принципово відмовилася туди повертатися.

"Будинок з годинником", який колись був пам'яткою унікальної спадщини Маріуполя, тепер слугує пам'яткою перетворенням міста Росією. У генеральному плані реконструкції Маріуполя, Будинок з годинником був відзначений як такий, що підлягає реставрації. Однак у 2022 році будинок знесли, щоб побудувати будівлю із зовсім іншим плануванням.

Проте колишні жителі очікували, що зможуть отримати квартири в новому будинку. Постанова від 2022 року давала їм право на переселення на місце колишнього будинку. Однак після початку будівництва їм повідомили, що закон змінився: жителі більше не мають права на переселення на місце своїх колишніх будинків, а мають право на переселення в будь-яку точку міста.

Як розповіла WSJ мешканка Маріуполя Олена Пудак, її мати намагалася повернутися в місто, щоб отримати компенсацію за свою квартиру в "Годинниковому будинку". Їй відмовили у в'їзді в російському аеропорту "Шереметьєво" без пояснень, але Пудак підозрює, що влада намагається не допустити людей із майновими претензіями.

Ситуація в Маріуполі

Маріуполь росіяни захопили понад три роки тому - після жорстокої облоги і безладних бомбардувань, унаслідок яких тисячі людей було вбито, а більшість житлових будівель пошкоджено або зруйновано.

Останнім часом проросійські ЗМІ у відео та на фото намагаються намалювати картину оновленого міста, де пошкоджені будівлі було відремонтовано і життя повернулося в нормальне русло.

Однак, як розповіли BBC жителі міста, все це - лише обман, і ситуація в Маріуполі вкрай далека від райдужної. Ремонтують тільки фасади будівель на головних вулицях, куди привозять камери для зйомок. Багато людей досі живуть у напівзруйнованих квартирах, стіни яких ледь тримаються...

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