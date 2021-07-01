На першій сходинці за популярністю – відпочинок у Карпатах та інших місцях України.

В Україні 48% громадян планують відпочивати поза межами дому, водночас кількість тих, хто не має можливості кудись поїхати, становить 23%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 8 по 9 червня.

На першій сходинці за популярністю, як і рік тому – відпочинок у Карпатах та інших місцях України (18,8%); на другому місці – відпочинок на дачах та в заміських будинках (11,3%), третю сходинку посів відпочинок за кордоном – 9,2%.

До Криму, як і рік тому, планує їхати 1% опитаних українців.

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***Опитування проведене методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера серед 2007 респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (крім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%; 2,1% для показників, близьких до 25% або 75%; 15% для показників, близьких до 10% або 90%; 1,1% для показників, близьких до 5% або 95%; 0,5% для показників, близьких до 1% або 99%.

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Автор: Костянтин Гончаров