У порівнянні з опитуванням у 2020 році частка українців, які змогли пригадати точну дату аварії на ЧАЕС, зросла з 40% до 52%.

48% українців не знають точну дату аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

За результатами опитування, більшість респондентів (69%) змогли пригадати принаймні рік, в якому сталася аварія. Лише 52% знають точну дату. Попри те, що опитування проводилось у дати, близькі до роковин аварії, більше третини населення України (31%) не змогли пригадати рік аварії.

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"У порівнянні з опитуванням, яке проводилося рік тому, частка українців, які змогли пригадати точну дату аварії на ЧАЕС зросла з 40% до 52%, а частка тих, хто знає принаймні рік, майже не змінилася (опитування 2020 року зафіксувало 68% таких українців)", - сказано в повідомленні.

Дещо більше чоловіків, ніж жінок знають хоча б рік, коли сталася трагедія – 73% серед чоловіків та 66% серед жінок (розбіжність значуща на рівні 0,01), але рівень обізнаності щодо точної дати в розрізі статей майже не відрізняється.

Рівень обізнаності щодо року аварії нижчий серед молодшого покоління (тільки 51% респондентів змогли назвати правильну відповідь) та приблизно однаковий у респондентів віком від 30 років. Українці віком 50 – 69 років (на час аварії їм було від 15 до 34 років) найкраще знають точну дату.

Найбільше респондентів (36%) вважають, що причиною аварії були помилки керівництва та/або персоналу станції. Ще 26% опитаних ймовірною причиною аварії називають поєднання недоліків будівництва та помилок персоналу. Приблизно однакова частка респондентів, які вважають, що до аварії призвели помилки, допущені при проектуванні та/або будівництві станції (11%) та нещасний випадок (8%).

Що відомо про опитування

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 13-15 квітня. Опитано 2001 респондент з усіх регіонів України (крім Криму та окупованих територій Донбасу). Опитування проводилося на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

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Автор: Богдан Слуцький