На одну із менеджерок "Укрпошти" Поліну Левицьку, яка веде сторінку у Facebook під псевдонімом Poli Levi, накинулися з хейтерськими коментарями через її жартівливу публікацію на тему сексу.
Так, у мережі Poli Levi поцікавилась, що робити, якщо під час статевого акту дуже захотілося їсти.
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У коментарях під постом розгорнулися справжні баталії: деякі користувачі обурилися темою допису, інші ж підтримали його авторку.
Так, політик Олексій Кучеренко написав: "Одна з топ-менеджерів державної компанії "Укрпошта" обіймається актуальною для неї проблемою. Ви не могли б дати пораду цій "леді"?".
Поліна у коментарях під коментарем політика зауважила, що не розуміє причини такої реакції. "Я в променях слави нафталінів. А якщо серйозно, це так дико, що є ще люди в нашій країні, яких лякає слово секс", - написала менеджер "Укрпошти".
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