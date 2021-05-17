Менеджерка у коментарях зауважила, що не розуміє причини такої реакції.

На одну із менеджерок "Укрпошти" Поліну Левицьку, яка веде сторінку у Facebook під псевдонімом Poli Levi, накинулися з хейтерськими коментарями через її жартівливу публікацію на тему сексу.

Так, у мережі Poli Levi поцікавилась, що робити, якщо під час статевого акту дуже захотілося їсти.

Читайте такожПомічницю голови ЦВК зацькували за пост про секс-іграшку: вона звільнилася"Розумієте, буває, коли довго займаєшся сексом, то хочеться їсти. Але перерватися неможливо. Звідси випливає питання: як непомітно поїсти під час сексу?", - написала Левицька.

У коментарях під постом розгорнулися справжні баталії: деякі користувачі обурилися темою допису, інші ж підтримали його авторку.

Так, політик Олексій Кучеренко написав: "Одна з топ-менеджерів державної компанії "Укрпошта" обіймається актуальною для неї проблемою. Ви не могли б дати пораду цій "леді"?".

Поліна у коментарях під коментарем політика зауважила, що не розуміє причини такої реакції. "Я в променях слави нафталінів. А якщо серйозно, це так дико, що є ще люди в нашій країні, яких лякає слово секс", - написала менеджер "Укрпошти".

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Автор: Ольга Робейко