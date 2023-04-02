У Хмельницькій міськраді розглянуть питання щодо припинення користуванням усіма земельними ділянками УПЦ МП.

На позачерговій сесії Хмельницької міської ради розглянуть питання щодо припинення користуванням усіма земельними ділянками УПЦ Московського патріархату.

Таким чином міський голова Хмельницького Олександр Симчишин відреагував на побиття військового в одному з храмів УПЦ МП у цьому місті.

"Московська фсбешна агентура у вигляді УПЦ МП має бути заборонена у всій країні. Той антиукраїнський шабаш, який відбувається останніми днями в столиці й побиття військового у Хмельницькому мають стати залізобетонним аргументом для Верховної Ради, аби проголосувати за законопроект про заборону: раз і назавжди заборонити це фсбешне кубло. На позачерговій сесії ми припинимо користування усіма земельними ділянками на території громади. Ініціюємо також рішення обласної та районної рад", - зазначив він.

Симчишин наголосив, що ті, хто бив військового, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності, а патрульні, які склали протокол на військового, мають бути звільнені.

"Після таких подій ті священики, які мають хоч частинку українського, зобов'язані негайно вийти з фсбешної структури", - наголосив міський голова.

Побиття попами УПЦ МП військового в Хмельницькому

Як відомо, сьогодні у соцмережах поширилося відео, як в одному з храмів у Хмельницькому "священник" УПЦ МП та віряни побили військового, який запитав про те, скільки ще людей має загинути, щоб вони перестали відвідувати церкву УПЦ МП.

Свідки викликали до храму поліцію. Згодом у коментарі місцевим ЗМІ правоохоронці заявили, що наразі вирішується питання про притягнення військового до адмінвідповідальності за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство), бо він розпочав словесну перепалку та скинув на підлогу Євангелія.

Також за фактом побиття військовослужбовця правоохоронці відкрили кримінальне провадження стосовно так званого священика за ч. 2 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

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