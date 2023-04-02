Правоохоронці зазначили, що за фактом побиття військовослужбовця відкрито справу.

Правоохоронці прокоментували бійку в Свято-Покровському Кафедральному соборі УПЦ МП. За фактом побиття військового відкрито справу.

Представниця УПП Хмельницької області Вікторія Тимощук повідомила в коментарі виданню vsim.ua, що о 10:20 у Свято-Покровському Кафедральному соборі УПЦ МП під час богослужіння у 26-річного чоловіка стався конфлікт з місцевим священиком.

"Чоловік під час проведення молитовної літургії, скинув зі столу на підлогу книгу "Євангелія", влаштував словесний конфлікт зі священиком, який читав молитовну літургію. Свідки цієї події викликали співробітників поліції. Зараз вирішується питання про притягнення громадянина до адміністративної відповідальності за ст.173 КУпАП", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що за фактом побиття військового, знятого на відео, відкрито кримінальне провадження щодо священика за частиною 2 статті 296 "Хуліганство" Кримінального кодексу України.

Побиття військового попами УПЦ МП У Хмельницькому - що відомо

У мережі з'явилося відео з Хмельницького, на якому попи б'ють українського військового. За словами депутата місцевої облради Віктора Бурлика, попи накинулися на військового Артура Ананьєва, який з початку повномасштабної війни добровольцем пішов на фронт у складі 19 стрілецького батальйону. Під час бойових дій він отримав контузію та черепно-мозкову травму.

В кінці відео видно, як закривавлений військовий виходить з храму в супроводі невідомих чоловіків. Після цього в храм приїхала поліція та затримала військового.

Вас також можуть зацікавити новини: