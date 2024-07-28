Суд постановив, що дії ТЦК сттосовно позивача були неправомірними.

Мешканець Хмельницької області подав до суду на Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Чоловік вимагав надати йому відстрочку від мобілізації, оскільки він має батька з другою групою інвалідності, а тому має його утримувати.

Про це стало відомо з рішення Хмельницького окружного адміністративного суду від 15 липня. Як зазначається, військовозобов'язаний обґрунтував свої вимоги чинним законодавством.

Однак у ТЦК просили відмовити в задоволенні позовних вимог. Там наголосили, що право на відстрочку супроводжується обов'язком дотримуватися порядку та правил військового обліку. Крім того, у Центрі комплектування повідомили, що для розгляду заяви про надання відстрочки чоловік має особисто відвідати засідання комісії.

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Чоловік сприйняв цю відповідь як протиправну і подав позов до суду. Після розгляду суд встановив, що позивач дотримувався процедури подання документів для отримання відстрочки від мобілізації. Водночас ТЦК не ухвалив рішення по суті його заяви та обмежився надсиланням інформаційного листа, не надавши доказів, що розглянув заяву.

В результаті окружний суд постановив, що дії ТЦК були неправомірними. Відомство зобов'язали розглянути заяву позивача, а також ухвалити відповідне рішення щодо надання або відмови в наданні відстрочки від мобілізації.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, військовозобов'язані громадяни України - чоловіки, яким від 18 до 60 років, а також жінки-медики, мали оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. За неоновлення даних загрожує адміністративне покарання - штраф від 17 до 25,5 тис. гривень.

Спікер Міноборони України Дмитро Лазуткін сказав, що у співробітників ТЦК не буде потреби видавати повістки на вулицях, якщо всі військовозобов'язані оновлять свої військово-облікові дані.

Військовозобов'язані українці, які не оновили свої дані до 16 липня, у першу чергу отримуватимуть повістки з викликом до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії.

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