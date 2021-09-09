Жінка зізнається, що найбільше боїться нової війни.

Мешканці Чернігова Неонілі Бруй виповнилось 100 років. Жінка народилась 7 вересня 1921 року у селі Шибиринівка, пережила Голодомор, Другу світову війну та крах СРСР.

Про це йдеться у сюжеті "Суспільного". Свято бабуся зустрічає в оточенні вже дорослих онуків.

Зазначається, що Неоніла з 10 років жила у колгоспі, пережила Голодомор. Цей період вона називає найстрашнішим у своєму житті.

"У 33-му голод був, страшний голод був. Наше село невелике було, так чоловік мабуть п'ять померли з голоду. Полову гречану їли, пересівали, їли. Конюшину, або клевер, рвали головки, сушили та в хлібі пекли. З акації з сестрою налузали того насіння, намололи та поїли, так мало не вмерли. Думали, що добре, а вона отруйна", – ділиться спогадами жінка.

Війну Неоніла зустріла випускницею педагогічного училища. Пригадує, як навесні 1941 року у село прийшли німці.

"Дивлюсь у вікно, аж німець іде. Я злякалась наче. Він зайшов із бідончиком трилітровим, молока попросив. Мамка налила молока, і він марку дав нам за молоко. Через місяць почали вбивати. Поліцаї вбивали. А у мене партизани забрали пальто. Одне-єдине було, і те забрали", - розповіла вона.

Жінка пропрацювала вчителькою початкових класів 31 рік. У 32 роки Неоніла вийшла заміж. У 33 - народила доньку.

Бабуся зізнається, що любила читати романи та історичні книжки. Прочитала як "Наймичку" Тараса Шевченка, так і всі частини "50 відтінків сірого".

Говорячи про секрет свого довголіття жінка зазначила: "не пила, не курила, не вживала я цього. Не розгулювалась дуже. Я дуже багато яблук їла. Кажуть, яблука - корисні фрукти".

Неоніла зізнається, що попри увесь свій життєвий досвід, зараз найбільше боїться одного.

"Боюсь війни найбільше. Найбільше війни боюсь", - ділиться вона.

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Автор: Дмитро Захаров