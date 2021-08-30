У поліції говорять про появу нової схеми шахрайства.

У Чернігові місцева жителька віддала шахраям 40 тисяч гривень за "фотодокази" зради чоловіка.

Як поінформували УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Чернігівській області, минулого тижня до поліції звернулася 29-річна жінка, розповівши про невідомих, які зв’язалися з нею та сказали, що чоловік їй зраджує.

"Жінка настільки зацікавилась цією інформацією, що за фотодокази перерахувала понад 40 тисяч гривень. Зрештою, шахраї просто зникли разом із грошима потерпілої, яка так і не отримала оплачений нею "компромат" відносно свого чоловіка", - зазначили в поліції.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Триває слідство.

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Автор: Ірина Синельник