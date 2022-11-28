У вщент зруйнованому селі досі мешкають люди.

Минуло вже майже 2 тижні, відколи українські військові звільнили село Макіївка Луганської області.

За інформацією очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, в селі досі залишається мирне населення - більше 30 осіб.

Місцева влада закликає до евакуації, та поки є ті, хто відмовляються від неї, цим людям намагаються надавати допомогу.

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"Для тих, хто відмовився евакуюватися - майже щодня ми намагаємося відправити все необхідне. Їжею люди забезпечені, потроху починають дрібні ремонти", – розповідав Гайдай.

Село в жахливому стані – за інформацією влади, тут пошкоджено абсолютно кожну будівлю.

На фото з визволеної Макіївки, які опублікувала 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, можна побачити численні зруйновані окупантами будинки, безліч російського металобрухту, ворожі снаряди, які розкидані вулицями або стирчать просто ії будинків, побиті дороги.

Звільнення Луганщини

Українські військові проводять контрнаступ на Луганщині, про початок деокупації оголосили 5 жовтня. До середини листопада ЗСУ вже звільнили від російських окупантів 12 населених пунктів.

За словами місцевої влади, просування ЗСУ на Луганщині не буде таким стрімким, як в інших областях. Це пов'язано із серйозною підготовку окупантів до оборони.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай наголосив, що на відновлення області після деокупації знадобиться близько семи років. Розпочати якісь роботи можна буде лише після повного звільнення регіону. При цьому на повне розмінування території Луганщини може піти 10 років.

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