Батькам росіяни стверджували, що це мав бути тритижневий відпочинок.

Двоє мешканок Козачої Лопані Харківської області поскаржилися у розмові журналістам, що не можуть повернути своїх доньок, яких напередодні контрнаступу ЗСУ відправили у російські дитячі табори.

Про це йдеться у сюжеті Sky News.

За словами українок, окупанти пропонували відправити дітей до дитячих літніх таборів "купатися в морі", що було непоганим варіантом, аби захистити дітей від куль і снарядів.

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Дітей забрали 28 серпня автобусом, щоб нібито відвезти їх за сотні кілометрів до моря. Батькам росіяни стверджували, що це мав бути тритижневий відпочинок. Проте український контрнаступ змусив окупантів з села тікати, дітей вони не повернули.

"Я просто хочу, щоб вона повернулась додому якомога швидше, щоб поцілувати її та обійняти", - розповіла матір 13-річної школярки Наталія.

Інша жінка з цього ж села також повідомила, що не має зв'язку зі своєю 9-річною донькою, яку відправила на відпочинок: "Це дуже складно, тому що я не знаю, що робити. Ми просимо усіх повернути нашу дитину. Я не знаю, як вона себе зараз почуває... Ніхто не знав, що повернути буде так складно. Ми довіряли їм".

Всього послугами окупантів "дитячого відпочинку у таборах" скористалися 13 сімей.

Звільнення Козачої Лопані

Село Козача Лопань Харківської області опинилося під окупацією росіян у перші дні вторгнення. У населеному пункті знаходиться пункт контролю митниці з Росією та проходить залізнична колія Харків - Москва.

11 вересня ЗСУ звільнили село у ході контрнаступу на північному сході країни.

Правоохоронці виявили дві катівні, які окупанти облаштували у підвалах залізничного вокзалу та магазину.

За інформацією Офісу генерального прокурора, російські військові насильно утримували там людей, піддавали їх тортурам, фізичному та психологічному насиллю.

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