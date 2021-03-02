Артист відкинув всі стереотипи і погодився на сміливий експеримент.

"Знаєте, в чому фішка Поплавського?" - звертається Михайло Михайлович до своїх гостей. - Балет, потужний бек-вокал, концертний кліп і я біля них".

Так, з посмішкою, хорошим почуттям гумору і з чудовим настроєм маестро почав презентацію свого концертного кліпу на нову пісню «Далі буде».

Презентація відбулася в колі друзів, відомих артистів, продюсерів, топ-блогерів (Анна Трінчер, Ірина Кудашова, Богдан Буше, Аліна Гросу, Володимир Бебешко, Ілона Гвоздьова, Олена Шоптенко, Олександр Лещенко, Василь Голованов та інші).

Як каже Михайло Михайлович, "Далі буде", якщо залишити позаду всі свої стереотипи й бути самим собою.

- Пісня "Далі буде" - філософія мого життя, - каже Михайло Поплавський. - Хочу подякувати авторам, які змогли відобразити в ній мої життєві переконання, що ми самі творці своєї долі, ніколи не потрібно зупинятися на досягнутому, впевнено йти до мети, завжди бути собою. Жити, любити, творити й перемагати, чого і вам всім бажаю.

Музику до пісні написав Віталій Волкомор, слова - Микола Бровченко.

Автором ідеї та режисером кліпу став студент 5 курсу Національного університету культури і мистецтв Михайло Харченко, який і запропонував ректору використовувати для зйомок 3D-віртуальну реальність і світлодіодний куб (LED cube).

- Михайло Поплавський завжди нам каже: "Здивувати - значить перемогти! Так і з'явилася ідея зняти кліп в новому форматі з використанням трендових світових технологій. Було складно і відповідально, адже ми робили це першими в Україні, до нас ніхто не використовував такі технології під час зйомок концертного кліпу, - розповідає Михайло Харченко.

- Цей проект дав мені безцінний досвід і переосмислення сучасних тенденцій режисури, знайомство зі справжніми професіоналами. Ну і, звичайно, подарував неймовірні емоції. У кліпі "Далі буде" через відеоряд, символіку, колористику ми намагалися передати характер Михайла Поплавського, його волю до перемоги, оптимізм, пристрасть, енергійність і любов до життя! Михайло Михайлович сам сповідує і нам рекомендує: перше - знайти, що треба робити, друге - як це робити, третє - взяти й зробити.

- Ось ми це і зробили. Коли приїхали на знімальний майданчик, ми не знали, як воно піде. Студент п'ятого курсу Міша Харченко приніс мені цю ідею і сказав: Михайле Михайловичу, ви повинні бути першим. А я люблю бути першим, не люблю бути другим. І вам теж хочу сказати: будьте першими, будьте самим собою, лідерами й режисерами свого життя, «йдіть напростець - від сердець до сердець», - радить співаючий ректор. - Ми повинні випереджати Америку, Європу і Росію. Це мій український гонор, треба довести, що український шоу-бізнес сьогодні в тренді.

Зовсім невипадково протягом кліпу Михайло Михайлович кілька разів змінював образ рокера на романтика, що не може не зачепити душі його романтичним глядачкам.

Вустами зірок

Українські артисти поділилися своїми враженнями після перегляду концертного кліпу

Аліна Гросу: ви ніколи не втрачали свою актуальність

- Я зі своїх двадцяти з хвостиком років знаю вас 21 рік. Михайле Михайловичу, дружу з вами, Ви ніколи не втрачали свою актуальність. Ви завжди залишалися самим собою. І сьогодні, дивлячись на вас, хочу сказати, що ви - наш український поп-Джо Кокер. Ви актуальний кожен день для багатьох поколінь - від молоді до більш дорослих. Ви молодіжніші за багатьох наших артистів. Погляньте тільки - скільки у вас дописників в ТікTok?! Я ще стільки не набрала.

Олена Шоптенко: Михайле Михайловичу, тільки захоплення!

- У вас дуже крутий кліп. Михайле Михайловичу, тільки захоплення! Насправді я дуже ціную і поважаю людей, які завжди намагаються бути в тренді, завжди намагаються експериментувати й завжди і скрізь перші. Це - про вас!

Ілона Гвоздьова: дуже хочу до вас в кліп!

- У мене насправді тільки одне питання - чому досі нас немає у вашій підтанцьовці? Я 10 років Вас знаю 5 - вчилася, 5 - викладаю, візьміть мене, будь ласка, до себе безкоштовно, хочу до вас в кліп.

Анна Трінчер: потрібно бути як Михайло Михайлович - трендсеттером

- Головне - треба не стежити за трендами, а бути як Михайло Михайлович - трендсеттером. Ми всі - за вами! Не ви за нами, а ми - за вами! Спасибі, ви - наш великий батько, ви - трендсеттер. І це нереальний кліп. Я в захваті.

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Автор: УНІАН