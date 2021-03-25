Король епатажу, майстер перевтілень і невтомний підкорювач жіночих сердець Михайло Поплавський презентував новий кліп «Забава». Цього разу він з’явився в образі романтичного мандрівника-астронавта, який вирушає у космос на пошуки коханої.

«Це така легка, спокійна сексуально-еротична серія – Михайло Поплавський і дівчата. А чого хоче жінка, того хоче Бог. А жінки хочуть – забаву!», - сказав Михайло Поплавський.

Прем’єрний показ відбувся в Київському університеті культури за участі українських селебрітіс, зіркових випускників, популярних блогерів, друзів і колег.

Музику до пісні написав Віталій Волкомор, автором слів є Микола Бровченко.

Зйомки кліпу проходили з використанням сучасних світових технологій: 3D віртуальної реальності, LED cube, Unreal Engine і tracking systems та інших.

За оригінальним сюжетом головний герой, він же Михайло Поплавський, кружляє в космічному просторі, але неочікувано опиняється в підводному царстві серед тендітних морських німф і чарівної Русалоньки-Царівни. Його неймовірно вражає її незвичайна краса, і, сповнений пристрасті та натхнення, він висловлює свої почуття.

Моє серце човен, а кохання море

Берегів немає, як роса прозоре

А на денці серця, як на небі тиша

Там живе русалка, моя наймиліша!

Справжня сила кохання допомагає головній героїні, її роль втілила Марія Коптєва, здійснити заповітну мрію – затанцювати. Вона із Русалоньки перетворюється на тендітну дівчину, яка виконує разом із німфами романтичний танець.

Креативна команда постановників влаштувала неймовірне видовище, його творцями стали: режисер кліпу - Дмитро Гук, оператор-постановник Олексій Степанов, хореограф-постановник Ростислав Савченко.

Феєричні 3D-декорації підводного світу були розроблені у лілово-рожевій гамі, білих і сріблястих відтінках з перламутром: рельєфний трон у формі мушлі, на якому граційно розташувались герої; громіздке каміння, перлини і корали додавали загадкової атмосфери.

Режисеру Дмитрові Гуку вдалось поєднати непоєднуване: «У кліпі «Забава» ми вирішили занурити космічного астронавта у морську безодню, де він зустрічається із Русалонькою. Такий контраст в розкритті образів був потрібен, аби всі зрозуміли, що відшукати єдине, неповторне кохання буває іноді дуже складно».

Михайло Поплавський наголосив, що кліп «Забава» номер 1 в Україні для чоловічої аудиторії, але жінкам теж має дуже сподобатись.

«Кохання до жінки робить чоловіків сильними, надихає на героїчні й часто непередбачувані вчинки. Наприклад, як я, вирушити у міжгалактичну подорож, а потім зануритись у морські глибини. Але щире і взаємне почуття того варте. Кохайте і будьте коханими!» – побажав усім Михайло Поплавський і додав: «Тримаймося на хвилі кохання!».

Народний артист України Павло Зібров, який завітав на прем’єру «Забави», поділився емоціями: «Кліп - просто бомба ! Заворожує все: чарівні образи, дівчата та майстерна праця стилістів. І хочу зазначити, у кліпі «Забава» дуже круто відзняті «крупні плани». Це сучасно, класно та драйвово. Шоу-бізнесу є чому повчитися. За цим наше майбутнє».

Кирило Кудрявцев – продюсер спільноти ТікТокерів був у захваті від побаченого: «Ми приходимо на кожну презентацію ваших кліпів. З кожним разом ви дивуєте все більше. Це дуже сучасний та новий формат. Всі трендові платформи зараз транслюють ваші кліпи, це успіх. Ви підкорюєте весь український шоу-бізнес. А ми з нетерпінням чекаємо надалі ваші кліпи».

Наразі триває підготовка до знімального процесу нових чотирьох кліпів, які довершать серію золотої десятки відеоробіт на хіти Михайла Поплавського.

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Автор: Григорій Бондар