З грудня 1991 по липень 1994 року Михальченко обіймав посаду радника-керівника служби Президента України з питань внутрішньої політики.

У ніч на понеділок, 1 березня, на 80-му році життя помер відомий український філософ, соціолог і політолог Микола Михальченко.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

"Сьогодні на 80-му році життя помер відомий вітчизняний філософ і політолог Микола Михальченко. Світла пам'ять. Епоха... " - написав він.

Хто такий Микола Михальченко

Свою наукову біографію розпочав в Інституті філософії НАН України. У 1973 році захистив кандидатську, а в 1987 - докторську дисертацію. У 1988 році йому було присвоєно вчене звання професора, а у 2003 - обраний членом-кореспондентом НАН України. Завідував відділами в Інституті соціології НАН України та в Інституті вищої освіти АПН України.

З грудня 1991 по липень 1994 року обіймав посаду радника-керівника служби Президента України з питань внутрішньої політики.

Останні майже 19 років життя і наукової творчості Миколи Івановича Михальченка були пов'язані з Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса Національної академії наук України.

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Автор: Денис Прядко