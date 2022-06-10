Олександр Сєнкевич зазначив, що в місті більшість підприємств пішли на простій.

Велика частина підприємств Миколаєва пішли на простій, а їхні працівники виїхали з міста. Всього з міста поїхала половина жителів.

Про це мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"У нас на сьогодні працюють підприємства критичної інфраструктури, медичні установи, але більшість підприємств не працює", - зазначив міський голова.

Він вказав, що росіяни ще в перший місяць повномасштабної війни проти України розбомбили найбільше підприємство Миколаєва - "Зоря" - "Машпроект". Тут виробляли турбіни.

При цьому велика частина підприємств Миколаєва відправили працівників на простій, а вони виїхали з міста.

"Площа нашого міста становить майже 260 квадратних кілометрів. У нас на сьогодні працює до десяти кафешок, якийсь ресторанчик. А в основному працюють супермаркети, аптеки і підприємства критичної інфраструктури - Миколаївводоканал, Миколаїввоблэнерго, Миколаївгаз, Миколаївоблтеплоэнерго", - пояснив Сєнкевич.

Крім того, з міста виїхала приблизно половина жителів. У Миколаєві залишилося приблизно 230 тисяч осіб з 480 тисяч.

"Це ми дивилися за використанням води й за вивезенням сміття. Найближчим часом ми також хочемо отримати інформацію від мобільних операторів з кількістю мобільних телефонів, і тоді зможемо більш точно оцінити, скільки людей виїхало", - підсумував мер міста.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України. В результаті Російський рубль "впав на дно" через множинних санкцій, в тому числі обмежень на валюту, і розривів торгових зв'язків.

Спочатку окупанти планували захопити Миколаїв, як і Херсон, після чого піти на Одесу, але їм дали жорстку відсіч. Тепер же росіяни закидають місто ракетами. За словами голови Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталія Кіма, в області з початку повномасштабної війни загинули понад 300 мирних жителів.

У свою чергу мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що місто вже три місяці готується до можливого наступу росіян. Окупанти поки що підтягнули ближче самохідні артилерійські установки типу"Піон".

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