Свою винуватість підозрюваний не визнав, а подібні дії вважає жартом.

У Миколаєві віддали під суд 45-річного місцевого мешканця, який пішов на співпрацю з окупантами та надавав їм інформацію щодо можливого розташування ЗСУ у місті з розрахунком на подальші ракетні удари.

З-поміж іншого він переслав росіянам координати житлового будинку, де мешкає його рідна сестра, з якою у нього перед цим стався конфлікт на побутовому грунті, про що повідомляє пресслужба Центрального районного суду міста Миколаєва.

Чоловік у лютому цього року в одній з антиукраїнських груп в месенджері Telegram почав переписку з особою, яка запропонувала йому за гроші надавати інформацію про переміщення та дислокацію підрозділів військових у місті, на що той погодився. Згодом зрадник надіслав інформацію щодо місць, де, на його думку, розміщуються підрозділи Збройних сил України, із закликом здійснити туди вогневий удар.

Відео дня

В подальшому, в аналогічній групі Telegram він погодився надавати інформацію щодо розташування підприємств критичної, оборонної інфраструктури та силових структур. Більш того, надіслав кілька повідомлень, у тому числі із зазначенням географічних координат, закликавши нанести в дану точку ракетний удар.

Як йдеться у матеріалах клопотання, за надісланими координатами знаходиться багатоповерховий житловий будинок, який жодним чином не використовується для військових цілей. Правоохоронці встановили, що в цьому будинку проживала рідна сестра підозрюваного.

На уточнююче запитання він пояснив, що в нього з сестрою був конфлікт на побутовому грунті, водночас він не розуміється на географічних координатах, а за такого, запевняв суд, що мала місце випадковість.

Свою винуватість підозрюваний не визнав, проте підтвердив факти листування із зазначеними особами, пояснюючи, що він не розумів, хто ці особи.

Також він запевнив суд, що не мав злого умислу, а свої дії вважає жартом, після чого просив зрозуміти його та пробачити та не обирати запобіжний захід, пов'язаний з триманням під вартою.

Після розгляду клопотання сторони обвинувачення слідчий суддя Олеся Демінська обрала ворожому інформатору запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Зрадники у Миколаєві - деталі

У Миколаєві затримали агента ФСБ, який готував нову повітряну атаку ворога по оборонних заводах та будівлі обласного управління СБУ. Зокрема, він "полював" за точними координатами цих об’єктів, а також пропонував росіянам "ударити" по них ракетами "Кинджал".

У разі успішного виконання завдань ФСБ обіцяла своєму поплічнику "винагороду", яку той сподівався отримати на банківську картку.