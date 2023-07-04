Місцевому жителю загрожує довічне ув’язнення.

Поплічник російських окупантів готував у Миколаєві ворожі удари по будівлям СБУ та оборонного підприємства.

Як повідомляє прес-центр СБУ, у Миколаєві затримала агента ФСБ, який готував нову повітряну атаку ворога по оборонних заводах та будівлі обласного управління спецслужби.

Зокрема, задокументовано, що агент "полював" за точними координатами цих об’єктів, а також пропонував росіянам "ударити" по них ракетами "Кинджал".

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"Також фігурант збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення інших підрозділів Сил оборони у прифронтових районах південного регіону. Крім того, він передавав агресору геолокації об’єктів цивільної інфраструктури", - розповіли в СБУ.

У разі успішного виконання завдань російська спецслужба обіцяла своєму поплічнику грошову "винагороду", яку зловмисник сподівався отримати на банківську картку.

В СБУ стверджують, що своєчасно викрили фігуранта. У нього вилучено гаджет із доказами його переписки з ФСБ.

За даними слідства, зловмисник - місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно завербувала на початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ. Ворогу він сподобався через свої антиукраїнські коментарі у прокремлівських Телеграм-каналах та своїми закликами щодо нанесення ракетного удару по військових об’єктах рідного Миколаєва.

Наразі поплічнику окупантів повідомлено про підозру за двома статтями ККУ: ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (закінчений замах у вчиненні пособництва на порушення законів та звичаїв війни). Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

За даними Миколаївської обласної прокуратури, фігурант - 45-річний житель обласного центру.

"У червні 2023 року підозрюваний передав координати розташування об’єктів цивільної інфраструктури на території Миколаєва. При цьому чоловік усвідомлював, що надану ним інформацію ворог може використати для завдання ракетних ударів по зазначених об’єктах та передбачав його суспільно-небезпечні наслідки - тобто, загибель цивільного населення та руйнуванням житлових будинків", - наголошують у прокуратурі.

Удар по Сумах - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 3 липня, під час удару дронами по Сумам, окрім житлових будинків, ворог вдарив по будівлі Служби безпеки України. Сталося руйнування, в тому числі житлових будинків. Багато цивільних людей отримали поранення. Наразі відомо про трьох загиблих. Сьогодні у Сумах оголошено день жалоби.

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