Мама дівчинки каже, що у дітей дійсно кохання і радить "недоброзичливцям" не втручатися.

У мережі набирає обертів скандал довкола відвертих постів 8-річної моделі Мілани Маханець зі своїм хлопцем - 13-річним блогером Павлом Паєм.

Читайте такожСкандал з цькуванням дитини у садочку Чернівців: чиновники звернулися в поліцію (відео)Відповідні пости маленької українки викликали бурю обговорень. А все через те, що на опублікованих знімках дівчинка цілується з хлопцем і позує у відвертих "луках".

Більш того, в День закоханих діти орендували окрему квартиру, що не на жарт розлютило користувачів мережі. А ось маму 8-річної Мілани це не турбує: вона підтримує Instagram-кар'єру своєї доньки.

Мама дівчинки Дарина Маханець каже, що у дітей дійсно любов і радить "недоброзичливцям" не втручатися: "це їхнє життя, вони розберуться".

"Викликає блювотні позиви, просто бридко дивитися", "Який жах", "Жесть", "Їй ще в ляльки грати. Дитинство має бути дитинством", "Хворі люди", "Просто відвалилася щелепа! Негайне реагування поліції та спеціальних служб", "Таких батьків потрібно лише батьківських прав!", "Дитину потрібно захистити від такої матері. Це ненормально", - пишуть у мережі.

Юрист Ганна Маляр прокоментувала скандал довкола дітей на своїй сторінці в Facebook.

"Контент для педофілів часто роблять самі батьки зі своїми дітьми. Хтось робить хардкор для закритих сайтів, а хтось відкрито для Instagram тощо", - пише вона.

"Це зрежисований батьками публічний "роман" 8-річної дівчинки з Києва та 13-річного хлопчика. Дівчинка має мільйони дописників у різних соцмережах. Мільйони дітей хочуть також стати об'єктами збудження для педофілів і заробляти на цьому гроші", - додала юрист.

За її словами, це посягання на нормальний статевий розвиток дітей, які на це дивляться і які це зображують.

"По-друге, ті, хто на цьому заробляє, просто зрозумійте, що ви це все сієте туди, де самі живете. Вам не вдасться уникнути цих плодів. Тому ви й ваші діти будуть жити, вчитися, створювати сім'ю в тому середовищі, в якому ви ось так смітите своїм "педофільним мистецтвом".

Що відомо про Мілану та її хлопця

У Мілани 482 тисячі підписників в Instagram, у Паші - майже 32 тисячі. Популярними діти стали через соцмережу Like: там у дівчинки майже 6 мільйонів фоловерів, у хлопця - півмільйона.

Мілана - модель. Дівчинка знімається для брендів дитячого одягу.

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Автор: Ольга Робейко