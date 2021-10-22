Телефонні розмови в’язнів будуть записуватися.

Міністр юстиції Денис Малюська похвалився черговим нововведенням у рамках в’язничної реформи – у Лук’янівському СІЗО відтепер з’явився платний телефонний та інтернет-зв’язок.

Про це йдеться на сторінці міністра у Facebook.

"З Лук’янівського СІЗО уже можна телефонувати. Цілком офіційно. Послуга платна, але це точно краще, ніж контрабандний телефон", – заявив Малюська.

Глава Мін’юсту зауважив, що всі розмови записуватимуться, тому "кол-центрів Приватбанку" не буде.

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Також міністр уточнив, що 15 хвилин розмови по телефону коштуватиме 10 гривень, тариф на місяць – 345 гривень.

Телефонну комунікацію запровадили, пояснює Малюська, щоби зменшити попит на фізичні побачення з міркувань боротьби з пандемією.

Інтернет-мережа для ув’язнених буде обмежена: у місяць коштуватиме 575 гривень (через планшет).

Оплата за послуги йтиме на поповнення спецфонду для ремонту закладів.

В українських СІЗО дозволили користуватися інтернетом і телефоном

Кабінет міністрів у серпні 2021 року ухвалив рішення про реалізацію експериментального проекту щодо платної послуги з надання доступу до інтернету та телефонного зв’язку особам, взятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби.

Документом передбачено запровадити в окремих СІЗО експериментальний проект, відповідно до якого особам, взятим під варту, за відповідну плату будуть надаватися послуги з доступу до інтернету та телефонного зв’язку за допомогою засобів ІР-телефонії.

Продаж в'язниць в Україні

6 серпня 2020 року міністр юстиції Денис Малюська оголосив про початок продажі в Україні в'язниць, які не використовуються. За його словами, швидше за все в'язниці втратять своє цільове призначення і будуть знищені.

При цьому міністр підкреслив, що продаж в'язниць не означатиме, що засуджених будуть випускати на свободу. "Просто у нас занадто багато надлишкового майна, на утримання якого ми витрачаємо кошти. Ось з нього якраз і починається продаж", - пояснив він.

За словами міністра, на продаж виставлятимуть "заморожені" в'язниці, які не використовуються, але на охорону яких необхідно витрачати кошти. Водночас Малюська прогнозував будівництво нових об'єктів мережі виконання покарань. Розподіл виручених коштів відбуватиметься за принципом 30/70: 30% піде до державного бюджету; 70% піде на відновлення тюремної інфраструктури.

На початку червня 2021 року на аукціоні продали майно Львівської виправної колонії №48 за 377,5 мільйона гривень. У Мін'юсті зазначили, що на місці першої приватизованої в Україні колишньої в'язниці буде кампус.

Автор: Яна Ставська