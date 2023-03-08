У чиновника виникла дилема на рахунок того, до якої камери розміщувати таких злочинців.

Міністр юстиції України Денис Малюська підняв тему трансгендерних в’язнів. Як вказав чиновник на своїй сторінці у Facebook, про практичну і актуальну проблему йому нагадало свято 8 Березня.

Малюська виклав проблему щодо потрапляння трансгендерної людини до однієї з колоній.

"До однієї з колоній потрапила людина, іноземець, яка за документами є чоловіком, а візуально виглядає як жінка (і такою себе вважає).

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Проблема є дуже практичною (а не для ср*чу в фейсбуці) тому що наслідки ідентифікації статі у нас миттєві і важливі, починаючи від правил режиму і закінчуючи сусідами по камері", - написав Малюська.

Міністр юстиції вказує, що у законодавстві нічого про цю тему немає. Він звернувся до читачів, щоб вони висловили свою думку: чи потрібно цю особу направляти до чоловічої камери, чи до жіночої.

У вигляді варіантів відповідей тут слугують реакції на пост. Також можна запропонувати альтернативну думку, однак, як зазначає Малюська, її потрібно висловити з урахуванням того, що грошей на будівництво спецінфраструктури немає.

Наприкінці міністр юстиції додав своє привітання з приводу Міжнародного дня жінок.

"Ну і звісно зі святом усіх жінок і тих хто себе такими вважає!!", - написав міністр юстиції.

Дії Міністерства юстиції: що відомо з актуального

У Мін’юсті пояснили, чому відклали формування реєстру олігархів. Зупинка потрібна для підтвердження правової норми цього реєстру від Венеціанської комісії.

Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька розповіла, що на одного російського військовополоненого Україна витрачає 10 тисяч гривень на місяць.

Міністерство Юстиції планує конфіскувати частку російських корпоративних прав у ТРЦ Ocean Plaza. Це хочуть зробити через суд.

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