Виїзд можливий на термін до 60 днів.

В Міністерстві культури та інформаційної політики підготували зміни до порядку виїзду митців, артистів, журналістів за кордон.

Як міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, під час виїзду за кордон артисти матиметь надавати підтвердження, що в їхніх організаціях ведеться військовий облік, а також надати контракти, де вказано мету поїздки.

"Давайте для початку розберемося з тим, щоб в законний спосіб люди, які представляють Україну, могли здійснювати промоуцію і в подальшому, щоб усі ці коміки, стендапери, які паплюжать, в принципі, процес промоуції української культури, не стали на заваді, зокрема, групі TVORCHI виступати на Євробаченні", - наголосив він.

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При цьому міністр додав, що підготовлено зміни до порядку виїзду артистів, митців, журналістів, де є "два чи три ключових моменти".

Ткаченко наголосив, що ці люди повинні будуть надати підтвердження, що в їх організаціях ведеться військовий облік, а також мають надати контракти, де буде вказано мету виїзду за кордон.

Ткаченко зазначив, що якщо йдеться про просування української культури чи збір коштів, то вони повинні надавати звіт й про виконану роботу. "А якщо це, умовно кажучи, дипломатичні візити, то також має бути надано звіт", - підкреслив Ткаченко.

Він наголосив, що такий виїзд не може тривати більше 60 днів.

Скандали із виїздом митців за кордон

Раніше український стендап-комік Андрій Щегель заявив, що в Україні йому було некомфортно, а тому він знайшов спосіб виїхати з країни й "пожити в комфортній психологічній обстановці".

Щегель також повідомив, що проігнорував декілька повісток в армію і виїхав до Туреччину як артист. Дозвіл на виїзд за кордон для ведення концертної діяльності він отримав від Мінкульту. При цьому стендап-комік зізнався, що не відчуває докорів сумління через те, що не йде захищати Україну. У соцмережах багато українців засудили артиста за такі висловлювання.

Також 9 березня в ЗМІ почала поширюватися інформація про те, що український режисер Тарас Голубков зняв кліп для російської співачки Клави Коки. Виявилося, що дозвіл на виїзд він взяв у Мінкульті, проте тоді він озвучив зовсім іншу причину.

Після цього у Міністерстві культури та інформаційної політики України заявили, що підготували та подали на затвердження уряду проект документу щодо більш жорсткого порядку отримання "дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку".

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