Чоловік заявив, що вірить не в "соціальні", а "природні закони", тож із дружиною дає дітям "сімейну освіту".

У Чернівецькій області Путильський районний суд оштрафував на 850 гривень батька чотирьох дітей, який відмовився віддавати їх до школи через "негативний вплив на їхній розвиток".

Про це йдеться у відповідній постанові суду від 8 листопада.

Відповідач, житель Конятинської громади Вижницького району Дмитро Поп’юк на судовому засіданні повідомив, що веде спосіб життя, наближений до природнього, та вбачає у соціумі негативний вплив на розвиток і виховання своїх дітей. З такої мотивації в цьому навчальному році батько відмовився від освітніх послуг, які діти могли раніше отримувати в місцевому навчальному закладі.

Окрім того, чоловік розповів про свій спосіб життя, який полягає у діалозі з природою. За словами Поп’юка, він визнає лише "природний закон життя, який не має права переступати ніхто". Також відповідач додав, що суспільство "переступило цей закон, створивши інші закони – соціальні".

Читайте такожНа Рівненщині чоловіку винесли вирок за зґвалтування 13-річної падчерки, яка народила від ньогоНа запитання судді, чому діти Поп’юка не відвідують школу, відповідач дав таку відповідь: "Мої діти мають повний вибір. Вони – не раби. Вони нікому нічого не повинні".

Разом з тим на репліку судді про те, що він як батько дітей, зобов’язаний забезпечити їх освітою, відповідач сказав: "Вони отримують сімейну освіту. А це вище, ніж освіта соціальна. Я відмовився від школи. Я свідомо написав заяву – "відмовляюся від соціального навчального впливу на формування свідомості моїх дітей".

Дружина Дмитра на судовому засіданні сказала, що, коли їхній старший син був у десятому класі, в Конятинській школі його побили під час шкільної перерви.

Путильський районний суд визнав Поп’юка винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей). На чоловіка накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 грн.

Також з відповідача буде стягнуто судовий збір у розмірі 454 грн. Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку упродовж десяти днів з дня винесення постанови.

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Автор: Микола Кобилюк