За версією слідства, він створив спеціальну групу в соцмережах, де за гроші приймав замовлення на "замінування" об'єктів.

У Запоріжжі затримали 18-річного псевдомінера, за яким кілька місяців полювали оперативники.

Читайте такожМасові "замінування" дитсадків та шкіл: в Одесі посилюють охорону закладів (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що на рахунку затриманого – понад дві сотні неправдивих повідомлень про замінування.

«За версією слідства, він створив спеціальну групу в соцмережах, де за гроші приймав замовлення на «мінування» об'єктів», – говориться у сюжеті.

Затримання псевдомінера в Запоріжжі: подробиці

Як повідомили у Департаменті кіберполіції Національної поліції України, фігурант систематично надсилав правоохоронцям повідомлення про псевдомінування держустанов, торгівельно-розважальних центрів, навчальних закладів та інших місць масового перебування людей, як в Україні, так і за кордоном.

Для цього затриманий використовував понад 35 електронних скриньок.

Діяв фігурант за попередньою змовою з іншими особами за межами України.

Встановлено причетність до вчинення так званого «Сватингу» - тактика, яка полягає у введенні в оману рятувальні служби.

Зловмиснику оголошено про підозру за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Шварц