Перед Новим роком та Різдва люди починають шукати подарунки для своїх близьких. Більшість віддає перевагу саме онлайн-покупкам через зручність та швидкість доставки. Проте під час вибору подарунків в Інтернеті можна натрапити на кіберзлочинців, які заробляють на необережних користувачах.

Спеціалісти ESET підготували декілька правил, які допоможуть підвищити безпеку покупок в Інтернеті під час свят.

Будьте обережні з підозрілими посиланнями та листівками від невідомих відправників.

Зловмисники часто надсилають фішингові електронні листи з різними вигідними пропозиціями, щоб шляхом маніпуляцій переконати потенційну жертву ввести свої дані кредитної картки або іншу конфіденційну інформацію. Якщо пропозиція здається занадто привабливою, не натискайте на посилання. Замість цього перейдіть безпосередньо на офіційний веб-сайт магазину або відвідайте інший надійний сервіс для здійснення покупок.

Також шахраї поширюють шкідливі електронні листівки, які стають все популярнішими серед користувачів. Тому у випадку отримання листівки не поспішайте переходити за посиланням, не перевіривши відправника. Також звертайте увагу на правильність адреси електронної пошти, оскільки зловмисники можуть видавати себе за ваших друзів чи колег.

Остерігайтеся фальшивих повідомлень від служби доставки.

Зловмисники часто націлюються на людей, які очікують доставки посилок та подарунків у період новорічних свят. Зокрема шахраї видають себе за відомі служби доставки та розсилають підроблені посилання для відстеження посилок, які можуть виглядати досить переконливо. Натискання на таке посилання може спричинити завантаження шкідливої програми або перехід на небезпечний веб-сайт для викрадення облікових даних. Щоб уникнути подібних схем шахрайства, відстежуйте доставку своїх товарів на офіційних сайтах.

Робіть покупки на перевірених веб-сайтах та Інтернет-магазинах.

Кожен рік з наближенням зимових свят кіберзлочинці створюють шахрайські торговельні майданчики в Інтернеті для заманювання жертв та викрадення їх грошей. Щоб не потрапити у такі шахрайські Інтернет-магазини, слід робити покупки у надійних постачальників, які мають хороші відгуки.

Крім цього, перед здійсненням оплати за вибраний подарунок у конкретному онлайн-магазині спочатку переконайтеся, що їх веб-сайт використовує шифрування. Як правило, зашифрована адреса сайту починається з «https://» або має знак у вигляді невеликого замку в адресному рядку браузера. Цей тип шифрування додає додатковий рівень захисту незалежно від того, робите ви покупки через захищену домашню мережу або загальнодоступну точку доступу Wi-Fi.

Активним користувачам смартфонів для безпеки покупок в Інтернеті варто використовувати надійне рішення, яке буде блокувати шкідливі веб-сайти та посилання, а також захищати вас під час здійснення платежів та інших транзакцій онлайн.

Звертайте увагу на коректність зняття суми після здійснення оплати товару.

Після здійснення покупки варто зайти у свій банківський акаунт та перевірити відповідність оголошеної вартості та ціни, яку ви заплатили за товар. Якщо сплачена сума вища, або відбувається інша підозріла активність, слід звернутися до відповідної банківської установи та заблокувати свою картку. Більше порад щодо захисту Інтернет-банкінгу доступно за посиланням.

Використовуйте лише захищені Інтернет-з’єднання для безпеки покупок в Інтернеті.

Багато користувачів полюбляє підключатися до загальнодоступного Wi-Fi, однак здійснювати оплату через публічні мережі не варто. Оскільки на загальнодоступні точки доступи часто націлюються зловмисники, які намагаються скомпрометувати пристрій або перехопити Інтернет-трафік користувачів. Тому краще використовувати мобільний Інтернет, а у разі необхідності підключення до загальнодоступного Wi-Fi використовуйте VPN для шифрування вашого трафіку.

Купуйте електронні пристрої на подарунок у надійних постачальників.

Сучасні гаджети та пристрої для розумного будинку стали популярними подарунками під ялинку. Через високу ціну нових девайсів в офіційних магазинах багато людей віддають перевагу вживаним пристроям. Однак це може спричинити інші непередбачені витрати. Якщо телефон не був повністю очищений і скинутий до заводських налаштувань попереднім користувачем, він все ще може містити файли, зображення та шкідливі програми, які загрожують безпеці даних нового власника. Відновлені телефони (повернуті виробнику через заводський брак або відремонтовані вживані пристрої) здаються більш безпечним варіантом, однак навіть вони можуть містити трояни.

Якщо на новорічні свята ви зібралися дарувати мобільний телефон комусь із своїх близьких, подбайте про придбання пристрою у надійного продавця, в іншому випадку завантажте програму для захисту смартфона від шкідливих програм. Більше рекомендацій про безпеку використання вживаної техніки доступно за посиланням.

Дотримання всіх порад стосовно безпеки покупок в Інтернеті допоможе вам насолоджуватись онлайн-шопінгом, не ризикуючи при цьому втратити кошти.