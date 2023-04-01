Засідання призначили на 18:30.

Шевченківський суд Києва в суботу, 1 квітня, все ж вирішив продовжити обрання запобіжного заходу митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю, відомого як Паша "Мерседес". Суддя погодив примусовий привід.

"Після оголошення перерви до понеділка, суд перепризначив судове засідання до 17:00 сьогодні владика (митрополит Павло - УНІН) в лікарні, суд вирішує питання про примусовий привід", - розповів адвокат.

Пізніше суд погодив примусовий привід узгоджений і призначив засідання на 18:30. При цьому адвокат заявив нібито про тиск через рішення суду.

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Справа скандального митрополита УПЦ МП Павла - що відомо

1 квітня екс-настоятелю Києво-Печерської Лаври митрополиту УПЦ МП Павлу вручили підозру через дискримінацію на основі расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, а також за виправдання, визнання правомірною, заперечення війни РФ проти України, глорифікацію її учасників.

Крім того, співробітники СБУ оприлюднили розмови Паші "Мерседеса". Воно викликали на допит, а у будинку провели обшуки. У свою очредь скандальний митрополит заявив, що його нібито відправили під домашній арешт, хоча на той момент суд кщк навіть не розпочав засідання.

Шевченківський суд Києва в цей же день зібрався на засідання, щоб обрати запобіжний захід представнику УПЦ МП, в ході якого Паша "Мерседес" став скаржитися на здоров'я. У зв'язку з цим суд спочатку прийняв рішення перенести засідання на 3 квітня.

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