Нове засідання заплановане на понеділок, 3 квітня.

Засідання Шевченківського суду Києва у справі митрополита УПЦ МП Павла Лебедя перенесли. Він поскаржився на погане самопочуття.

За інформацією ТСН, судове засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому наміснику Києво-Печерської Лаври перенесли на 3 квітня на 9:00.

Перед цим другий адвокат митрополита Павла попросив про відвід судді. У свою чергу прокурор не погодився з такою вимогою, а суддя відмовив.

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При цьому представнику УПЦ МП запропонували викликати медиків, від чого митрополит відмовився.

Справа митрополита УПЦ МП Павла - що відомо

1 квітня колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври Павлу Лебедю вручили підозру за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, а також за виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників.

Посзже правоохоронці оприлюднили фрагменти розмови "Мерседеса", на яких ґрунтується справа. Його викликали на допит, а у будинку пройшли обшуки. При цьому скандальний митрополит заявив, що його нібито відправили під домашній арешт. Пізніше Шевченківський суд Києва почав обирати запобіжний захід для Павла.

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