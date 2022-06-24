Міністерство всіляко підтримує таке прагнення громад.

Очищення українського простору від радянських та російських символів розпочалося із "ленінопаду" і далі котиться країною. Через повномасштабне вторгнення рф в Україні значно активізувались процеси декомунізації та дерусифікації. Запит суспільства на демонтаж російських та радянських пам'ятників, перейменування вулиць шалений.

До Міністерства культури та інформаційної політики продовжують надходити запити від місцевих органів влади щодо демонтажу та переміщення пам’ятників, барельєфів, меморіальних дощок. МКІП підтримує прагнення громад та закликає місцеві органи влади якісно готувати та подавати на розгляд документи, дотримуючись визначених законом процедур.

Наразі МКІП вже прийняло рішення про зняття з державного обліку пам’ятників діячам радянської доби. Це означає, що певні пам'ятники можуть бути перенесені чи демонтовані. До цього списку, зокрема в місті Києві внесені наступні об’єкти: пам'ятник-погруддя на честь українського радянського письменника й громадського діяча О. М. Бойченка, бюсти В.

Н. Боженка та Н. К. Крупської, пам'ятники М. П. Кирпоносу, М. В. Фрунзе, С. А. Ковпаку, меморіальна дошка на будинку штабу округу на честь Маршала Радянського Союзу Г. Жукова та багато інших.

Детально з переліком всіх рішень МКІП з цього питання можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, щоб процеси подолання наслідків русифікації та тоталітаризму відбувалися у законний спосіб, при Міністерстві культури та інформаційної політики створено Експертну раду з питань декомунізації та дерусифікації. Цей консультативно-дорадчий орган напрацьовує рекомендації та узагальнює практики щодо очищення громадського простору

від монументів та інших об’єктів, котрі покликані закріплювати в Україні російські пропагандистські наративи.

Також раніше МКІП разом з УІНП підготували ключову інформацію щодо законодавчої рамки процесів декомунізації та дерусифікації.

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