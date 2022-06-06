У "словнику" зібрали слова іноземного походження та у віршованій формі попросили "припинити ображати російських людей".

У Росії вирішили спробувати "русифікувати" окупований Крим. Для цього там випустили "словник англіцизмів" із закликами відмовлятися від слів іноземного походження. Ідея відмовитися від слів "лізинг" та "гламур" насмішила навіть самих росіян.

5 червня "глава кримського парламенту" Володимир Константинов в ефірі росЗМІ анонсував, що на території окупованого півострова підготували словник "для заміщення англіцизмів". 6 червня фото цього словника з'явилося в мережі, випуск "посібника для русифікації" у РФ приурочили до дня російської мови.

Так незаконна влада Криму хоче боротися з тим, що молодь говорить "мовою Заходу". У віршованій формі автори словника просять людей "припинити ображати російських людей". Вони пропонують перестати вживати слова, які вже давно і міцно зміцнилися в російській мові: брифінг, гламур, гаджет, контент, девайс, дедлайн, гуру, дайвінг, лізинг, моніторинг, ноу-хау, подкаст, прайс-лист, ресепшен, спойлер, стрім, секонд-хенд, селфі, ток-шоу, флешмоб, фрілансер, юзер та інші. Словник отримав назву "Говори по-російськи".

Користувачі мережі бурхливо відреагували на чергову спробу РФ "русифікувати" окупований Крим. Навіть росіяни насміхаються над абсурдною ідеєю відмовитися від популярних слів.

"Яка маячня", "цирк якийсь", "фідбек від юзерів про новий експірієнс буде? Або це чисто для хайпа?", "знайшли, куди бабло попиляти?",- жартують коментатори.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що російський завод Renault офіційно перейменували в "Москвич".

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