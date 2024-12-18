Йдеться про президентський проєкт закону, який 17 грудня Верховна Рада ухвалила в першому читанні.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні внесений президентом законопроєкт про множинне громадянство. Перша заступниця голови Державної міграційної служби України Ірина Ковалевська розповіла, які зміни він передбачає.

"Тепер, якщо іноземець набуває громадянства України, то він може не виходити із громадянства своєї громадянської належності. І так само, якщо громадянин України буде набувати громадянства іноземної держави, то він може не виходити із громадянства України. Але це має бути певний список цих держав, відносно яких саме громадяни України і іноземці можуть не відмовлятися від свого громадянства. Як передбачено законопроєктом, це має бути окремий закон, який буде визначати сам перелік цих держав", – акцентувала Ковалевська в етері телемарафону.

Вона додала, що умови, за яких до громадянства України не приймаються іноземці, існували з моменту прийняття закону ще 2001 року.

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"І цей законопроєкт мав розширити підстави, за якими не можна набути громадянства України", – продовжила вона.

Алгоритм та інституції для набуття громадянства України залишаться без змін. Ця процедура визначається указом президента.

"Там є певна процедура, за якою конкретно написано, які умови набуття громадянства, які документи має подати особа. Особливо змін саме в процедурі немає. Лише зміни в документах, які має подавати особа, коли набуває громадянства України", – зазначила Ковалевська.

Вона додала, що щоб стати громадянином України, на сьогодні процедурою вже передбачено знання української мови, історії України та Конституції України. Мають розроблені бути відповідні тести.

"І коли особа буде подавати документи для набуття громадянства України, разом з пакетом документів, вона має подавати саме інформацію про те, що складено іспити", – каже Ковалевська.

Також алгоритмом не передбачається цифрового формату цієї процедури. Прийматимуться лише особисті заяви.

"Особисті відвідання або Державної міграційної служби, або закордонних дипломатичних установ. Тому що лише два органи у нас беруть участь саме в процесі прийняття до громадянства: Державна міграційна служба на території України і закордонні дипломатичні установи за межами України", – пояснила чиновниця.

При цьому вона зауважила, що громадяни України, значна кількість яких зараз вимушено знаходиться за кордоном, зокрема в країнах Євросоюзу, не втрачають свого громадянства.

Ковалевська додала, що ще невідомо, яким буде перелік країн, де українцям дозволять мати множинне громадянство.

"Тому, для всіх наших громадян України, які знаходяться за кордоном, ніяких особливо змін саме в процедурах не буде. Вони як є громадянами України, так ними залишаються", – наголосила Ірина Ковалевська.

Множинне громадянство: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроєкт про введення інституту множинного громадянства в Україні. До другого читання мають бути враховані низка пропозицій і зауважень, зокрема Світового Конгресу Українців. Крім того, депутати відправили законопроєкт про подвійне громадянство на розгляд Конституційного Суду України.

Зазначимо, що в серпні 2024 року президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо множинного громадянство ("Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України", реєстраційний №11469). У проєкті закону визначено випадки, в яких випадках допускається множинність громадянства (підданства).

Також варто нагадати, що у серпні народні депутати ухвалили закон щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які захищають територіальну цілісність та недоторканність України. Документ передбачає спрощені умови та процедури для набуття громадянства України відносно іноземців, які захищають на сьогодні українську державу.

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