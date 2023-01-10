Загальну мобілізацію в Україні оголосили у перші дні повномасштабного вторгнення Росії.

Законодавством чітко не регламентується місце, де повинна вручатися повістка. Її можуть вручити в будь-якому місці, заявив в інтерв'ю ТСН керівник КМВА Сергій Попко.

Він наголосив, що такі повістки повинні містити підпис керівника територіального комплектування та соціальної підтримки, а також мокру печатку.

"В повістці має бути зазначено: дата вручення, адреса військкомату та час, в який потрібно туди звернутися", - сказав Попко.

Хто може вручати повістки

Вручити повістку може тільки співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також уповноважені особи ОМС, керівники підприємств/установ/організацій, зокрема закладів освіти, фізичні особи-підприємці, управителі багатоквартирних будинків.

Мобілізація в Україні – коли чекати на нову хвилю

Загальну мобілізацію в Україні оголосили у перші дні повномасштабного вторгнення Росії.

Всього законодавством передбачено чотири хвилі мобілізації: всі громадяни віком від 18 до 60 років зобов'язані з'явитися за викликом військкомату й стати на облік. Але призову підлягають не всі, а лише необхідна для ЗСУ кількість солдатів. Зараз Україна перебуває у другій хвилі мобілізації.

Росія готується призвати до лав окупантів іще 500 тисяч осіб, щоби піти у наступ навесні та влітку, вважають в українській розвідці.

Наразі "частково мобілізовані" росіяни поповнили розгромлені у боях підрозділи ворога – на південному та східному напрямках.

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