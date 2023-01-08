Друга хвиля мобілізованих фактично подвоїть живу силу ЗС РФ.

Мобілізованих росіян планують використати в наступальних операціях навесні та влітку, заявив в інтерв'ю The Guardian представник ГУР МО Вадим Скібіцький.

Він іще раз наголосив, що Росія планує призвати 500 тисяч осіб до вже 300 тисяч мобілізованих, що є очевидною ознакою намірів Путіна продовжити бойові дії.

У ГУР вважають, що новим "гарматним м’ясом" Росія оновить сили на півдні й сході, щоб відновити наступальні операції на цих ділянках навесні та влітку.

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Нова хвиля мобілізації в Росії займе до двох місяців. Багато що залежатиме як від оснащення російських резервістів, так і від військової підтримки Заходом українських захисників, додав Скібіцький.

"Якщо Росія програє цього разу, то Путін зазнає краху", - підкреслив Скібіцький.

За його словами, йдеться про наступи ЗС РФ у Донецькій та Харківській областях, "чи, навіть, на Запоріжжі". Проте російські окупанти вестимуть оборону у Херсоні та Криму. "Саме така кількість людей і потрібна для виконання таких завдань", - пояснив представник розвідки.

The Guardian наголошує, що друга хвиля мобілізованих фактично подвоїть живу силу ЗС РФ. За даними української розвідки, в Україні вже розгорнуто 280 тисяч російських сухопутних сил.

Росія готує новий наступ

Про це ще наприкінці 2022 року заявив Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний. За його словами, не можна виключати повторної спроби ворога захопити Київ.

Однак на сьогодні прямої загрози для столиці немає, хоча українські військові готові до різних сценаріїв розвитку подій.

Нещодавно в розвідці заявили, що Росія готується оголосити нову хвилю мобілізації, зокрема призвати до 500 тисяч осіб, через вичерпання ресурсів живої сили у боях на Донбасі й півдні України.

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