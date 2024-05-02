Подоляк наголосив, що Європа "через довгі дискусії, але прийде до правильного рішення".

Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив про необхідність ухвалення "єдиного загальноєвропейського рішення" щодо повернення в Україну військовозобовʼязаних чоловіків, які перебувають за кордоном.

"Абсолютно точно необхідне загальноєвропейське рішення. Мені подобається, що ця дискусія зараз триває в Європі, тому що це дійсно виглядає дещо дивно – країна стікає кровʼю, вона воює, а є репутаційно дивна складова, коли дуже багато молодих людей, які в перші місяці війни встигли виїхати, мало того що не підтримують свою країну, яка воює ці два роки... Такі дискусії – це добре", – каже він у інтерв'ю Delfi.

Подоляк наголосив, що Європа "через довгі дискусії, але прийде до правильного рішення". На його думку, те, що чоловіки призовного віку, які "ведуть бездіяльний спосіб життя, це манефестують", погіршує репутацію України.

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"На мою думку, це рішення буде прийнято. І це змушує молодих людей зараз задуматися, де вони, що вони та як вони почуватимуться вже завтра. Не буває так в житті, що хтось платить максимальну ціну, а хтось насолоджується цим міжчассям, а потім приїде і буде казати: "Ми теж підтримували Україну в моменту найважчого історичного випробування", – резюмував Подоляк.

Що кажуть про повернення чоловіків до України в Європі

Нещодавно частині громадян України, які перебувають за кордоном, призупинили надання консульських послуг. Крім того, український уряд ухвалив рішення, згідно з яким отримати паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон військовозобов'язані чоловіки 18-60 років зможуть тільки на території України.

На цьому тлі посилилися дискусії щодо перебування українців призовного віку у Європі. Радниця відділу політики громадянства та міграції МВС Естонії Аннелі Вікс повідомила, що у них немає плану примусової репатріації на територію України громадян України, які законно проживають в країні і втекли через війну.

Водночас влада Литви раніше підтримала ідею повернення на українську територію чоловіків призовного віку.

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