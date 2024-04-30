Очільниця Департаменту міграції Литви сказала, що, якщо людина не хоче, щоб її знайшли, вона знайде можливості сховатися.

В Україні триває мобілізація 2024, і влада Литви підтримала ідею повернення на українську територію чоловіків призовного віку. Очільниця литовського Департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте пояснила, як це можна зробити.

Чиновник в ефірі литовського мовника LRT сказала, що для відправлення деяких чоловіків-Українців на Батьківщину "має бути створена якась спеціальна законодавча база, тому що наразі її немає". "…А якщо говорити про право Європейського Союзу про тимчасовий захист, то це європейське рішення, тому має бути європейське рішення, як реагувати на такий запит з боку України (про повернення чоловіків, - Ред.)", - сказала Гудзінскайте.

Очільниця Департаменту міграції додала, що поки тимчасовий захист діє до 4 березня наступного року, і литовська влада має право його скасувати тільки у разі виникнення загрози для безпеки держави.

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Чиновниця також сказала, що у Литві є технічні можливості, щоб відстежити місцеперебування чоловіків з України, але вони можуть виїхати й нелегально знаходитися в іншій державі Євросоюзу. "Якщо людина не хоче, щоб її знайшли, вона знайде можливості сховатися", - зазначила вона.

У центрі уваги українська мобілізація - закон у центрі уваги

У нашій державі ухвалено закон, який передбачає посилення мобілізації. Для чоловіків призовного віку, яке перебувають за кордоном, з 23 квітня до 18 травня - це період, до якого набуде чинності новий закон, призупинили надання консульських послуг.

Варто зазначити, що новий закон передбачає механізм, який дає змогу чоловікам навіть за кордоном оновити свої дані у територіальних центрі комплектування та соціальної підтримки.

За словами очільника українського Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби, повернення чоловіків призовного віку на рідну землю - це питання справедливості.

Нагадаємо, раніше в Україні було знижено мобілізаційний вік. Тепер у нашій державі мобілізація з 25 років. Підкреслимо, що мобілізують чоловіків максимум до 60 років.

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