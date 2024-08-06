Федір Веніславський визнає, що інколи працівники ТЦК можуть перевищувати посадові повноваження.

У випадках порушення посадовими особами Територіальних центрів комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП) норм чинного законодавства такі дії громадяни можуть оскаржувати у суді або звертатися до вищого керівництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Зокрема, у нього запитали, як діяти, коли людей на вулиці затримують, садять в автобуси і відправляють на проходження військово-лікарської комісії за три години, аби потім вони одразу опинились на полігоні для навчань.

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"Я, як юрист, маю чітко розуміти конкретну ситуацію. Якщо військовозобов'язаний був належним чином оповіщений про необхідність з'явитися на територію ТЦК і СП як людина, яка може бути мобілізована, була вручена йому повістка, а він не з'явився - то потім, у повній відповідності з законом, це дозволяє органам Національної поліції затримати людину, яку може бути оголошено у розшук, доставити до ТЦК і СП, відправити у відповідний тренінговий центр", - сказав Веніславський.

Водночас, він визнав, що інколи працівники ТЦК допускають порушення законодавства.

"Інше питання, на превеликий жаль, що працівники ТЦК і СП - це живі люди, і нерви деколи у них не витримують. Вони допускають порушення законодавства. Ми на це реагуємо як на рівні комітету, так і на рівні відповідного керівництва ТЦК і СП, в Міністерстві оборони, у Генеральному штабі, і усі випадки неправомірних дій перебувають на контролі. Проводяться відповідні службові розслідування. Якщо є підстави для реєстрації кримінальних проваджень - вони реєструються", - сказав Веніславський.

У зв'язку з цим, за його словами, кожна ситуація неправомірних дій працівників ТЦК і СП отримує належну оцінку.

"Якщо людина потрапила у ситуацію, яка, на її думку, пов'язана з неправомірними діями або з перевищенням посадових обов'язків посадовою особою ТЦК і СП, або Національною поліцією, вона має право, як будь-який громадянин оскаржити ці дії до суду або до вищого керівництва. Можна написати нам на офіційну адресу комітету, офіційну адресу народних депутатів. Ми усі такі питання, коли отримуємо сигнали, порушуємо на рівні керівництва, проводяться службові розслідування і вони отримують належне реагування", - додав Веніславський.

Повістки через Резерв+

вручення повісток військовозобов'язаним через електронний застосунок "Резерв+" відбуватися не буде.

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