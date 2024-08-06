Йдеться про чоловіків віком від 18 до 60 років.

Українських чоловіків під час перебування в межах прикордонної смуги зобовʼязали мати при собі військово-обліковий документ.

Про це у Telegram-каналі повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Він, зокрема повідомив, що внесено було зміни до Положення про прикордонний режим з метою приведення його у відповідність до закону №3633-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

"Передбачено обовʼязок громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років у періоди проведення мобілізації (крім цільової), дії воєнного стану, під час перебування в межах прикордонної смуги, контрольованого прикордонного району мати при собі військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі)", - повідомив Мельничук.

Відео дня

Мобілізація в Україні

У Верховній Раді пропонують забезпечити безперешкодний виїзд за кордон для заброньованих чиновників, депутатів, суддів та прокурорів. Про це йдеться у проекті Закону про внесення змін до деяких законів України щодо додаткових заходів із посилення мотивації та захисту прав військовослужбовців в умовах дії воєнного стану (№11460).

Також цим законопроектом пропонується надати право безперешкодного виїзду за кордон за умови пред’явлення документа про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації особам, яким надано відстрочку, а також поширити це право на час здійснення їхніх повноважень на народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутатів місцевих рад за умови пред’явлення ними службового посвідчення.

Ініціаторами цього законопроекту є група депутатів від "Європейської солідарності", зокрема Петро Порошенко, а також позафракційна депутатка Мар’яна Безугла.

Вас також можуть зацікавити новини: