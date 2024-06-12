Один з аспектів - засуджені мають служити в спеціальних підрозділах, а таких чоловіків та жінок за правилами не змішують.

Міністр юстиції Денис Малюська пояснив, чому не ухвалювали рішення щодо мобілізації засуджених жінок разом з чоловіками. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю YouTube-каналу "Це Ніхто Не Буде Дивитись".

"Крок щодо мобілізації засуджених зроблений не від хорошо життя. Не тому що тут (у в'язниці) кращі воїни, ніж на волі. А тому що людей, які на волі, які підлягають мобілізації, не вистачає. Відповідно, людей, які виходять звідси, їх ризикованість більше. Другий аспект - за законом такі воїни мають служити в спеціальних підрозділах, де будуть ув'язнені. Ув'язнених чоловіків та ув'язнених жінок ми, за нашими правилами, не змішуємо. Теж збільшення ризиків. Чи погодяться Збройні сили формувати змішані підрозділи з ув'язнених, де будуть і жінки, і чоловіки, чи буде у них на це попит, я не знаю. Рішення - за ЗСУ", - пояснив міністр.

Малюська наголосив, що знову ж таки, мобілізація засуджених - це вимушений крок та пов'язаний із дефіцитом людей.

Відео дня

"І дефіцит є саме по окремих категоріях військовозабов'язаних. Якщо ми вже говоримо про дискримінацію чи не дискримінацію, то є багато людей, які хочуть воювати, проте не можуть пройти військово-лікарську комісію. Причому, як на мене, деякі захворювання їм цілком спокійно дозволяють воювати, особливо, якщо це їх власне рішення", - пояснив очільник Мін'юсту.

Росія почала набирати на фронт жінок з в'язниць - подробиці

Як повідомляв УНІАН, нещодавно The New York Times з посиланням на екс-ув’язнених, які підтримують зв’язок із тими, хто досі перебуває у тюрмі, заявило, що наприкінці травня Росія звільнила із в’язниць групу жінок для участі у бойових діях в Україні. Це може свідчити про новий етап у використанні Кремлем злочинців у війні.

За даними видання, військові вербувальники забрали кількох жінок із в'язниці під Санкт-Петербургом. Поки незрозуміло, чи є їхнє звільнення поодиноким випадком, пілотною програмою чи початком більшої хвилі вербування. Станом на початок 2022 року у російських в’язницях відбували покарання близько 30 тисяч жінок.

Вас також можуть зацікавити новини: