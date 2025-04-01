Підприємствам потрібно оновити статус критичності своєї компанії за новою процедурою.

З 1 квітня усі бронювання, які були оформлені за старими правилами, втратять чинність. Продовжити бронювання своїх фахівців після цієї дати зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог. Про це повідомило Міністерство економіки.

"З початку року більшість сумлінних компаній вже перепідтвердили свою критичність у відповідних державних органах і перебронювали своїх працівників. Відстрочки переброньованих працівників залишаються чинними після першого квітня", - зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Що зміниться з 1 квітня:

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завершення терміну дії бронювань, оформлених за старою системою;

відновлення стандартного режиму розгляду заяв на бронювання працівників для критично важливих підприємств (протягом 72 годин);

бронювання будуть доступні виключно підприємствам, які отримали підтвердження критичності за новими правилами.

В міністерстві зазначили, що підприємствам потрібно оновити статус критичності своєї компанії за новою процедурою. Після підтвердження нового статусу критичності необхідно оформити бронювання працівників повторно.

"Якщо ваш співробітник уже має активне бронювання, його необхідно спочатку анулювати. Всі бронювання здійснюються виключно в електронному форматі через портал "Дія". Жодних паперових документів чи наказів готувати не потрібно", - зауважили в Мінекономіки.

Як повідомляв УНІАН, адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко розповіла в коментарі УНІАН, що на бронювання від мобілізації мають право ті працівники, які офіційно працюють на підприємстві зі статусом критичності. Цей статус слід було підтвердити до 28 лютого, але не всі змогли це зробити. Крім того, пакети документів, надані деякими підприємствами, досі перебувають на перевірці.

"Зі слів клієнтів знаю, що потроху почали відновлювати надання статусу критичності благодійним організаціям і фондам, і їхні працівники отримують бронювання. Вони можуть отримати бронь через "Дію", - сказала експертка.

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